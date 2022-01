¿Por qué elegir color para las canas? Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de enero de 2022, 14:44 h (CET)

Si bien la ciencia avanza constantemente en la mayoría de campos relacionados con la medicina y la estética, aún no se ha encontrado la forma de revertir la aparición de canas en el cabello. Las principales causa del encanecimiento son la genética y el paso del tiempo, aunque también hay otros factores que influyen, así como el estrés, seguir una dieta poco saludable, la falta de sueño, el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Se trata de un proceso muy extendido, ya que cuatro de cada cinco personas tienen canas. Con la loción GR-7 no hay por qué elegir color para las canas, ya que el producto brinda un tratamiento capaz de restaurar la apariencia natural del cabello.

Cómo recuperar el color natural del cabello La loción GR-7 permite olvidarse de elegir color para esconder las canas, ya que estimula gradualmente la producción de melanina, lo que favorece al pigmento natural del cabello. La loción está compuesta por un líquido transparente que no tiñe el pelo de forma externa. Su acción, que se produce cuando entra en contacto con el oxígeno que hay en el aire, devuelve el color original del cabello.

Para iniciar el proceso de recuperación del color natural es necesario aplicar el producto dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche. La loción debe cubrir toda la superficie del cuero cabelludo. Seguidamente, se debe masajear toda la cabeza durante un minuto y dejar que actúe el mayor tiempo posible. Los expertos de la firma recomiendan lavarse el cabello cada tres o cuatro días.

Estos simples pasos deben ser repetidos hasta que se recupere el color natural del pelo, lo que depende de factores como el grosor del cuero cabelludo y la estructura del cabello. Una vez lograda la recuperación del color natural, este puede permanecer consolidado por un período de entre 7 a 28 días.

Cómo mantener el color natural del pelo con GR-7 Con un uso periódico de la loción GR-7 es posible mantener de forma duradera el color natural del cabello. Para lograr ese objetivo es necesario aplicar el producto entre dos y tres veces por semana. Es importante recalcar que no se debe secar ni lavar la cabeza inmediatamente después del tratamiento.

La loción cuenta con el aval científico de los laboratorios Eurofins Scientific, donde el producto fue testado clinicamente para comprobar sus efectos. Según demostraron los estudios, el 98,6 por ciento de las personas que se aplicaron la loción, quedaron satisfechas con el tratamiento. La loción GR-7 está compuesta por una fórmula segura, eficaz y natural.

