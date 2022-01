Reinat, una marca española de relojes elegantes que destaca por la exclusividad de sus diseños Emprendedores de Hoy

El uso de relojes clásicos sigue en tendencia a pesar de la proliferación de dispositivos personales inteligentes que dan la hora.

Ni siquiera las personas más jóvenes han podido resistirse a la tentación de integrar el uso de un modelo clásico en sus atuendos diarios.

Esa moda es lo que les ha permitido a firmas como la española Reinat consolidarse en un mercado muy movido por las tendencias y modelos. En esta compañía fundada en Barcelona se concentran en relojes elegantes con influencias modernas que resultan versátiles para combinar con estilos y ocasiones muy diversas.

Lo que significa y lo que ofrece Reinat para el consumidor Reinat es un proyecto ideado por una joven pareja que quería ofrecer al público piezas originales similares a las que ellos siempre habían querido lucir. Comenzaron a diseñar modelos que pudieran agregar un toque elegante y único al look de quienes los usaran. La intención es que las personas se sintieran como reyes o reinas tal y como lo expresa el nombre de la empresa.

La palabra Reinat proviene de la expresión latina ‘regnum’, que significa ‘reino’ en catalán. Es lo que siempre han tratado de plantear en sus colecciones. El carácter de exclusividad que quiere proyectar la firma se refleja hasta en la forma de comercializar sus unidades. Reinat no utiliza puntos de venta o intermediarios. Los pedidos se hacen vía online directamente a la fábrica y desde allí se despachan al comprador.

La firma catalana se ha esforzado por producir modelos para hombres y mujeres con las mejores relaciones calidad-precio del mercado. Para los fabricantes, se trata de un reloj de diseño, un reloj de vestir muy fácil de llevar y hecho con materiales muy duraderos. Entre ellos, destacan el uso del acero inoxidable 316L o el cristal de zafiro presente en la colección Evolution.

Reinat destaca en alternativas para mujeres y hombres Para las mujeres, los diseños de Reinat han procurado ser sobrios, elegantes, minimalistas y de una estética muy simple y limpia. Esta última característica es crucial para que los distintos diseños se puedan combinar con un atuendo elegante, tipo cóctel, deportivo o informal. Los relojes femeninos destacan igualmente por sus colores de vanguardia como el rosegold, el blanco, caqui, dorado, correa de cuero o brazalete de acero.

Para los hombres también se han diseñado varias líneas de modelos que se pueden integrar fácilmente a un look elegante para el hombre de negocios. No obstante, también son adecuados para el joven estudiante que quiere complementar su atuendo para ir a la universidad. Para ellos, existen opciones con cronómetros y calendarios que agregan funcionalidades prácticas a este accesorio.

Reinat ha agrupado todos sus modelos en dos multifacéticas colecciones. Una de ellas llamada Evolution, con la que la marca ofrece ‘relojes con estilo’. Por su parte la colección Origen tiene un reloj de diseño muy atractivo con líneas sencillas y clásicas, ideales para lucir en el día a día. La empresa asegura que algo en común que tienen todas sus referencias es la calidad y durabilidad y que son piezas que se podrán usar durante mucho tiempo.

