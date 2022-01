Recuperar las cantidades de IVA soportadas en el extranjero con Marosa Emprendedores de Hoy

Cuando los empleados de una empresa realizan un viaje de negocio o una empresa participa en una conferencia en el extranjero, se pasa el IVA en distintos gastos como las comidas en restaurantes, el alojamiento, el parking, entre otros. Es posible que las empresas puedan recuperar el IVA pagado en el extranjero, ya que esa cantidad suele ser contabilizada como parte del coste del viaje.

En esta línea, la firma Marosa se especializa en tecnología fiscal con herramientas automatizadas y ofrece una solución informática para recuperar IVA soportado en el extranjero usando los tickets recibidos por las compras.

Cómo realizar el trámite de reembolso del IVA Actualmente es posible recuperar el IVA que se ha pagado en actividades comerciales o de negocios realizadas en otros países de la Unión Europea (UE) donde una empresa no está establecida. Las categorías de los gastos recuperables varían según los países.

No todos devuelven el IVA pagado en gastos de restaurante, actividades de entretenimiento, alquiler de automóviles o combustible. Algunos solo lo hacen en ciertas categorías.

La solicitud de devolución del IVA es un trámite digital que se presenta ante la administración fiscal del país de establecimiento de la empresa. A su vez, las autoridades tributarias de ese Estado remiten la solicitud de devolución IVA presentada a la administración del país en donde se efectuaron los gastos y los pagos de IVA. Esto sucede si se cumplen con los requisitos para la devolución del impuesto. Aunque se trata de un procedimiento que debería estar armonizado en todos los países de la UE, el trámite no siempre resulta sencillo.

Es por eso, que la solución automatizada de Marosa se presenta como una gran opción. Al presentar una solicitud de devolución del IVA deben utilizarse determinados códigos normalizados que sirven para describir la naturaleza de los bienes o servicios que constituyen el gasto. La sección de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea brinda formaciones online sobre cómo solicitar los reembolsos. A través del servicio de Marosa es posible abreviar todos estos pasos.

Casos en los que es posible reclamar el IVA Existen distintos casos en los que las empresas pueden reclamar la recuperación del IVA. Si una empresa no está establecida en la UE es posible realizar el trámite para recuperar la cantidad cobrada por el impuesto. Por ejemplo, puede hacerlo una empresa suiza si paga IVA en sus gastos de hotel en Bélgica. Para empresas de fuera de la Unión Europea, el éxito del trámite depende, frecuentemente, de la reciprocidad. Si la administración suiza devuelve el IVA a su par de Bélgica, seguramente lo mismo suceda a la inversa.

Para los casos entre administraciones fiscales dentro de la UE los procedimientos se encuentran estandarizados, aunque cada una tiene su propio vademécum, es decir que no todas devuelven los gastos de todas las categorías. En el caso de que se produzca un retraso en la devolución del impuesto es posible reclamar intereses.

Por medio de los servicios de Marosa se puede realizar el trámite para recuperar IVA de forma automática, fácil y efectiva.

