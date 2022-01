La tarjeta revolving de una reconocida multinacional es condenada por la Audiencia Provincial de Madrid Emprendedores de Hoy

El tribunal de la Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia del tribunal de primera instancia que condenó a una reconocida multinacional de distribución francesa a anular la cláusula que regulaba los intereses de una tarjeta revolvingde un cliente. Esta contaba con un interés remuneratorio del 21,99 % de Tasa Anual Equivalente (TAE).

El tribunal, formado por los magistrados Francisco Moya Hurtado, Ángel Luis Sobrino Blanco y Calvos López-Muñiz Criado, decidió que debía reintegrarse el dinero pagado desde que suscribió el contrato el 18 de noviembre de 2016. Además, añadió que a las cantidades a devolver deben añadirse los intereses legales más dos puntos. La reconocida multinacional también debe sufragar las costas procesales.

Ambos tribunales basan su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el deber de transparencia de las cláusulas relativas al interés remuneratorio del crédito revolving.

El tribunal destaca que la cláusula 8.2 del contrato suscrito por el cliente estipula un interés del 20,04 % anual (TAE 21,99%). No obstante, defiende que este contenido no permite conocer el alcance real de los efectos económicos en la aplicación del interés retributivo pactado.

Procedimiento para iniciar la reclamación El equipo de abogados de Cerciora es especialista en gestionar este tipo de casos y analizar las características de la financiación y comprobar las posibilidades disponibles para realizar la anulación del contrato y así recuperar todo lo pagado de más.

Para conocer si existe posibilidad de iniciar el trámite de reclamación de la tarjeta, inicialmente debe consignarse la copia del contrato pactado por las partes para corroborar el TAE y un recibo de pago que certifique la aplicación de este tipo de interés establecido.

Es muy común que estos requisitos no se tengan a la mano para su consignación, sin embargo, los profesionales de Cerciora se encargan del trámite para realizar esta gestión y analiza cuáles son las condiciones en la que se estableció el contrato para determinar cuáles son las mejores alternativas para iniciar el reclamo.

Para quienes reúnan las condiciones, existe la posibilidad del reembolso de todos los intereses pagados en cada una de las cuotas. El retorno de los intereses irá, en primera instancia, a pagar la deuda pendiente que se adquirió con la empresa, para luego retornar al usuario todo el excedente. De esta forma, se finiquita la nulidad del contrato.

Algunos datos adicionales para la reclamación de la tarjeta de crédito revolving Son comunes las dudas que surgen cuando se inicia el proceso de reclamación de estas tarjetas revolving. Una de las más recurrentes se refiere a la posibilidad de iniciar el procedimiento con las tarjetas que ya se encuentran canceladas, ya que, en efecto, puede iniciarse porque la entidad, de acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal, debe retornar toda cantidad pagada de más y que exceda del importe exacto del capital prestado.

Con relación a las comisiones que se cobran cuando se realiza el pago retrasado de una cuota, estas serán devueltas en su totalidad a cada uno de los usuarios. Los contratos que se han realizado con falta de transparencia por letra ilegible u omisión de información también pueden anularse, es por ello que se debe contar con un equipo especializado en reclamaciones de este tipo y Cerciora cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo estos procedimientos con éxito.

