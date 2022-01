¿Cómo organizar una boda con un wedding planner? Por VIVIANA TUESTA Comunicae

viernes, 14 de enero de 2022, 13:50 h (CET) La organización de una boda y un banquete puede compararse con un gran proyecto de eventos: desde la búsqueda del lugar adecuado, los subcontratistas, la creación de una visión del día y el escenario hasta la coordinación y la garantía de que todo salga según lo previsto en el día más importante Muchos novios piensan que pueden hacerlo muy bien planificando la boda y la recepción por ellos mismos, algunas parejas ya saben en la fase de compromiso que utilizarán los servicios de un wedding planner, otras empiezan a buscar un wedding planner durante los preparativos, cuando se enfrentan a problemas o a la falta de tiempo para preparar todo de acuerdo con las expectativas.

¿Cómo es el proceso de planificación de una boda con un wedding planner experimentado?

¿Por qué se debería elegir un servicio de este tipo?

Un wedding planner es un pozo de conocimientos

Un wedding planner es, sobre todo, una persona para la que organizar incluso el mayor banquete de bodas con numerosas atracciones es el pan de cada día.

Los profesionales de la organización de bodas y banquetes preparan y coordinan incluso varias docenas de bodas al año, tratando a cada uno de los novios de forma única y enfocando cada banquete de forma individual.

La característica más importante de un wedding planner experimentado es la capacidad de escuchar y el conocimiento del sector de las bodas, que va de la mano de la experiencia: un profesional es capaz de escuchar los sueños y las necesidades de los novios, evaluando la viabilidad de su realización en relación con el presupuesto de la pareja y la legislación vigente en un determinado país.

Ya en la fase inicial de la planificación de la boda y el banquete, merece la pena interesarse por los servicios de los wedding planner, que ofrecen a las parejas de novios una asistencia completa en la organización de la boda y el banquete: un fotógrafo, una banda de música para bodas o un DJ a la altura de las expectativas, un florista que creará la decoración soñada, una empresa que diseñará y realizará no sólo las invitaciones de boda sino también la impresión de las mismas, y toda una serie de otros subcontratistas, gracias a los cuales el día será inolvidable.

Un wedding planner es el mejor contable

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los novios al principio de la organización de la boda y el banquete es planificar el presupuesto de la boda y no sobrepasarlo.

Un wedding planner, tras la primera reunión y después de conocer los sueños y expectativas de los novios, podrá elaborar para ellos un presupuesto básico de la organización de la boda y el banquete.

Un wedding planner también ayudará a verificar los contratos con los subcontratistas, a vigilar los supuestos más importantes protegiendo los intereses de los novios y a recordar los plazos de los próximos pagos.

También es el wedding planner quien se encargará de las finanzas y los acuerdos el día de la boda, quitando el pago de los subcontratistas de los hombros de los novios, permitiéndoles divertirse y centrarse en ellos mismos y en los invitados a la boda.

Wedding planner: un arquitecto de los banquetes de boda

Los novios saben que quieren estar el uno con el otro para siempre, pero no suelen conseguir tener una visión común para el día de la boda y el banquete.

Y en esta situación, un wedding planner es muy útil. Un asesor de bodas experimentado reunirá las ideas e inspiraciones para crear una visión de la decoración y el estilo de la boda basada en los sueños de los novios y, al mismo tiempo, de acuerdo con el presupuesto y la apariencia del salón o lugar de recepción de la boda.

Propondrá soluciones poco convencionales, modernas y funcionales. Sugerirá cómo añadir elegancia al salón o cambiar el aspecto según el tema de la boda elegido por los novios.

Indicará lo que puede cambiarse para mejorar la comunicación y ayudará a planificar la disposición de las mesas para que los invitados puedan sentarse cómodamente, cuidando al mismo tiempo el espacio.

Un wedding planner es una persona con imaginación espacial, buen gusto y un don arquitectónico, gracias al cual podrá ver el potencial, adaptándose a las tendencias en bodas desde el principio.

El wedding planner es una cura para el estrés pre-boda

Si se es una de esas personas que se emocionan mucho con todas las decisiones importantes y suelen preocuparse hasta por las cosas más triviales, el nivel de estrés durante la organización de la boda y el banquete puede robar toda la alegría a los preparativos.

Un wedding planner es una garantía de paz y de ausencia de estrés innecesario: saber que alguien piensa en todo, se anticipa a las ideas, encuentra las mejores soluciones y se ocupa de las finanzas mientras organiza la boda, añade un valor innegable.

También el día de la boda, saber que basta con una mirada en dirección al wedding planner para que se acerque a resolver cualquier duda o imprevisto, es muy valioso.

Gran parte del estrés que sienten los novios al organizar la boda y el banquete suele ser consecuencia del desconocimiento y la falta de familiaridad con los mecanismos del sector de las bodas.

Un profesional al que se confíe la preparación y coordinación del día de la boda y del banquete no sólo ayudará con la organización, sino que quitará mucho estrés y permitirá vivir plenamente uno de los días más importantes de la futura vida en común.

Si se está al principio de la aventura de planificación de la boda y la recepción y no se sabe por dónde empezar o simplemente falta tiempo para investigar a fondo los lugares y buscar subcontratistas, es el momento de recurrir a un wedding planner.

Estos profesionales han realizado numerosas bodas, ayudando a multitud de parejas a realizar la boda soñada, han organizado los preparativos de las bodas y de los banquetes, desde el principio hasta el día de la boda, ofreciendo ideas, buenos consejos, apoyo y tranquilidad.

Sin gastos adicionales e innecesarios

Gracias a la experiencia de un wedding planner se pueden evitar muchas decisiones erróneas que pueden suponer un gasto de dinero innecesario.

Además, un wedding planner, con el conocimiento del sector y de la organización de eventos, orientará sobre qué gastos son innecesarios, cuáles se pueden reducir y cuáles no merecen la pena.

