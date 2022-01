Aprovechamiento de las clases con el curso de técnicas de estudio integradas de Rosa Serrate Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de enero de 2022, 10:32 h (CET)

Tomar notas durante la clase mejora la atención en las explicaciones de los profesores. Esta práctica consiste en participar de manera activa y de este modo aumentar la concentración. Escribir apuntes se considera una forma de aprovechamiento de las clases a través de la cual se logra empezar con el estudio y el razonamiento de la materia.

La escritura de notas y la atención son técnicas posibles de perfeccionar.

En esta línea, Rosa Serrate, especialista en psicología y pedagogía, ofrece el curso online técnicas de estudio integradas, mediante el cual se adquieren las herramientas y estrategias necesarias para mejorar la atención, la memoria y la concentración.

Ventajas de tomar notas y prestar atención en clase El aprovechamiento de las clases aporta como resultado un mejor rendimiento porque después es más sencillo enfrentar los exámenes. Mientras un alumno toma notas comienza a grabar en su memoria la información que el profesor transmite. En particular, las aclaraciones o comentarios que se agregan al dar una exposición hacen que la comprensión posterior de los apuntes sea más fácil.

Cuando se toman notas se estimulan distintas habilidades perceptivas e intelectuales como la audición, la vista y la capacidad de discernir ideas que son importantes de otras que quizás no lo son tanto. Trabajar y entrenar estas habilidades durante la clase facilitan la aprobación de los exámenes, donde también son necesarias.

Al tomar apuntes se comienza a estudiar porque se seleccionan conceptos mientras se fortalece la posibilidad de recordar.

Siempre es más fácil trabajar con los apuntes propios que con los de otra persona. Por mejores que sean, en algún punto resultarán extraños y no serán tan fáciles de comprender.

Por otra parte, el ejercicio de tomar notas favorece la atención, lo cual lleva a entender mejor los temas. En el mejor de los casos, esto puede deparar en que se fomente el gusto por un área del conocimiento y se incentive el deseo de investigar más.

Características del curso online de Rosa Serrate para aprovechar las clases El curso técnicas de estudio integradas está dirigido a alumnos de 11 a 17 años sin necesidad de supervisión de adultos, aunque se aconseja que los más pequeños sean acompañados o ayudados por sus padres. Las técnicas de estudio están condensadas en 8 sesiones de alrededor de 15 minutos en las que se ejercita la concentración y la memoria, entre otras habilidades.

La forma ideal de emprender el curso es realizando una sesión por semana, en lo posible siempre en el mismo día. Para trabajar entre sesiones se brindan una serie de ejercicios descargables para practicar.

Por medio de esta formación, los alumnos logran un mejor aprovechamiento de las clases, que a su vez permite ser más eficaces en los estudios, obtener notas más altas y mejorar la autoestima.

