Los fondos de Welzia se sitúan entre los más rentables al cierre de 2021

viernes, 14 de enero de 2022, 10:34 h (CET) Welzia Ahorro 5 concluye como el mejor fondo de su categoría por segundo año consecutivo Los fondos de la gestora de patrimonios Welzia Management han cerrado el ejercicio de 2021 con rentabilidades por encima de la media de los mercados y, en algunos casos, en las primeras posiciones de sus respectivas categorías. Tal es el caso de Welzia Global Opportunities, que superó el 26% de rentabilidad en el ejercicio, lo que le permitió alcanzar una rentabilidad anualizada del 17% en los últimos tres años. Desde los mínimos de 2020, el fondo ha duplicado su valor liquidativo y acaba de obtener la calificación cinco estrellas de Morningstar.

Welzia Ahorro 5 es, por segundo año consecutivo, el mejor fondo de su categoría, con una rentabilidad en los últimos tres años del 5% anualizado. El fondo mixto conservador cerró 2021 con una rentabilidad del 4,73%, manteniendo un nivel de volatilidad en el año por debajo del 3%. Además, el fondo destaca por su ratio Sharpe superior al 2%, que mide el binomio rentabilidad – riesgo.

El fondo con sesgo europeo y uno de los más longevos de la gestora, Welzia Coyuntura, finalizó el año con una rentabilidad del 12,5%, acumulando una rentabilidad anualizada a 10 años por encima del 5%. Por último, las carteras de gestión discrecional Roble, Bambú y Secuoya han obtenido rentabilidades del 4,35%, 11,00 % y 17,40%, respectivamente.

Más allá de los fondos propios, Welzia ofrece a sus clientes inversiones alternativas, como el mercado de las energías renovables, fondos de private equity, las inversiones guiadas por inteligencia artificial, venture debt y venture capital. También ha creado sociedades de capital riesgo para grupos de inversores y familias.

Carlos González Carreira, director general de Welzia, explica cómo están alcanzando estos positivos resultados: “Hemos aprendido a gestionar los acontecimientos del corto plazo, que con frecuencia provocan sobresaltos, con una visión de medio y largo plazo. La misión de Welzia es cuidar y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes, y eso solo se consigue cuando la confianza guía relaciones de largo recorrido, presididas por la competencia, la sinceridad, la credibilidad y la calidez”.

Previsiones para 2022

El equipo de Welzia prevé que 2022 será un año de crecimiento. Continuarán filtrándose los impulsos fiscales, como el del Next Generation de la UE o el plan de infraestructuras de Biden, y seguirá ayudando el ahorro acumulado durante la pandemia en la potenciación del consumo, que debería girar de bienes hacia servicios en el momento en el que se recupere definitivamente la movilidad.

Como consecuencia de este dinamismo económico, las empresas deberían seguir reportando unos buenos beneficios, que son los que apuntalan el camino alcista de las bolsas.

Será un año también de mayores costes, de presiones inflacionistas por encima de la media, aunque estas cifras deberían moderarse en el transcurso del ejercicio. Aun así, provocarán más presión en los bancos centrales y comenzarán a subir los tipos en los países desarrollados, movimiento que ya se descuenta en la Reserva Federal, pero aún no en el Banco Central Europea (BCE). Por tanto, es posible que el dólar siga fortaleciéndose, hasta que la presión recaiga en los gestores del BCE.

Todo ello provocará tensión en la renta fija, como ha sucedido en 2021, un año bastante pobre para los activos de renta fija, que Welzia ha solventado con poca exposición y con el incremento de productos ligados a inflación. Para 2022, posiblemente tomen el relevo los productos flotantes, de cara a esas subidas de tipos esperadas para la segunda mitad de año.

Finalmente, los analistas de Welzia señalan tres riesgos: la situación inmobiliaria en China, las altas valoraciones de las bolsas y un alza brusca de los tipos reales. Un incremento fuerte de las yields de los bonos podría poner en precio otros escenarios de valoración y crear presión, entre otros efectos, sobre las finanzas públicas, que hasta ahora han seguido expandiéndose y acumulando déficits, lejos de los criterios de austeridad que se impusieron en la anterior crisis.

