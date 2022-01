Las cartas de presentación en España: dirigidas a hombres y con las frases más largas Comunicae

viernes, 14 de enero de 2022, 10:14 h (CET) Según un estudio realizado por el portal para la generación de currículos CVapp.es sobre más de 350.000 cartas de presentación para la solicitud de un empleo en 19 países, los daneses escriben las más largas y los brasileños las más cortas. Los españoles están en la media. La palabra ‘trabajo’ y sus derivados es la más repetida en estos documentos en todo el mundo La carta de presentación es una parte fundamental de un proceso de solicitud de empleo. En general suelen repetir fórmulas estándar y seguir un patrón similar pero, ¿es así en todos los lugares del mundo? La plataforma de creación de currículos online CVapp.es ha analizado la longitud y el uso de ciertas palabras en un total de 361.312 de estas cartas a nivel mundial, y la principal conclusión es que su longitud, aunque rara vez pasa de una página, está entre las 300 y las 150 palabras. Más concretamente son los daneses quienes más se extienden, con una media de más de 300 palabras, mientras que los brasileños suelen ser más escuetos y usan la mitad (unas 150). Los españoles están en la parte central de la tabla, con poco más de 200 palabras.

Españoles, mexicanos, británicos e italianos escriben las frases más largas

Dicho esto, y según la investigación de la compañía, parece ser que los encargados de selección italianos son los que tienen que esforzarse leyendo las frases más largas: por término medio, los candidatos italianos utilizan 23 palabras por frase. Aquí los españoles están también entre los más prolijos, con unas 21 palabras de media por cada frase. Podría pensarse que el idioma y sus características son la clave, pero sin embargo, los británicos, que se expresan en inglés, utilizan frases de unas 22 palabras, mientras los canadienses (parte de los cuales es angloparlante) ponen un punto cada diez palabras, consiguiendo así las frases más cortas de los países analizados.



El saludo difiere entre países

El saludo más utilizado también difiere de un país a otro. En muchos países de habla inglesa, como Australia, Canadá y Estados Unidos, la carta se dirige directamente al director de contratación de forma neutra. En otros, sin embargo, parece que se prefiere un determinado género: los españoles, italianos, indios y checos utilizan un saludo predominantemente masculino ("Sr. Gerente"), mientras que los belgas y alemanes son los que dirigen su carta con mayor frecuencia a una mujer.

El trabajo suele ser el tema central

En la mayoría de los países, las palabras "trabajo" o una conjugación del verbo "trabajar" son las más utilizadas en las cartas de presentación. La lista de palabras más frecuentes no difiere mucho entre los distintos países. Sin embargo, lo que llama la atención es que muchos aspirantes se centran principalmente en lo que ya saben hacer, y menos en su futuro desempeño en el empleo que solicitan. Así, es común en todas partes hablar de "experiencia" y "competencias" en una carta de presentación, por ejemplo, mientras que "desarrollo" y "oportunidad" no suelen aparecer entre las más utilizadas.

“Para un responsable de selección de personal la carta de presentación es una herramienta fundamental, ya que le da una perspectiva más cualitativa del candidato, frente a los ‘hechos y datos’ que muestra el currículum”, explica Rolf Bax, content specialist de CVApp. “Nuestra recomendación como expertos es que sea lo más concisa posible, pero en un tono cercano y educado, que muestre nuestras habilidades blandas de empatía, expresión y haber investigado a la empresa en la que queremos trabajar.”



CVApp ofrece en su plataforma más de 20 modelos distintos según el perfil y las características del puesto, desde diseños más creativos a otros más sencillos y directos. Todos ellos son 100% personalizables y editables en distintos idiomas”.

