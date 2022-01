Beneficios que ofrece RealAdvisor con sus tasaciones inmobiliarias automatizadas Emprendedores de Hoy

Uno de los primeros pasos que se debe dar, cuando se decide vender un inmueble, es hacer la tasación del mismo. De esta forma, el vendedor puede conocer el precio real de su propiedad en relación con el mercado actual y adquirir la mayor rentabilidad posible de la venta.

Hay muchas formas de tasar un inmueble, pero con la llegada de la inteligencia artificial ahora el proceso es mucho más sencillo y puede hacerse completamente online. Esto es lo que ofrece RealAdvisor, una compañía inmobiliaria española que ahora mismo cuenta en su web con uno de los mejores sistemas de tasación gratuita del país.

Ahora es posible tasar una vivienda rápidamente online Las tasaciones inmobiliarias son actualmente una de las mejores alternativas que tienen los vendedores para tasar su propiedad. No solo porque hace que todo el proceso sea mucho más sencillo y lo puedan hacer desde la comodidad de su hogar, sino porque además son sistemas sumamente avanzados y precisos que garantizan una tasación correcta del inmueble.

Lo mejor de todo esto es que en sitios oficiales en línea como el de la empresa inmobiliaria RealAdvisor, se puede acceder a una tasación online completamente gratuita en menos de 3 minutos. Su principal ventaja no es solo que es completamente gratis, sino que es, de hecho, uno de los sistemas de estimación de precio más precisa de todo el mercado inmobiliario de España. Incluso, esta misma tecnología es la que ahora mismo utilizan en fondos de pensiones, bancos y aseguradoras para evaluar hipotecas.

Beneficios de tasar una vivienda online Las ventajas más evidentes de tasar una vivienda online son, sin duda alguna, el precio y la inmediatez. Sin embargo, tampoco puede dejarse de lado su alta fiabilidad, ya que el sistema analiza una gran cantidad de parámetros. Concretamente, son 70 criterios que el sistema tiene en cuenta para hacer la valoración de una vivienda. Estos datos son, al mismo tiempo, combinados con el historial de miles de transacciones similares en el mercado, arrojando una estimación precisa. En el caso del sistema de tasación de esta compañía, se hace uso de una forma de inteligencia artificial que denominan “regresión estadística”, la cual permite que funcione de forma totalmente automática, realizando los análisis sin ningún tipo de intervención humana. El resultado es que en tan solo 3 minutos el vendedor podrá conocer el precio real de su vivienda.

El proceso es sencillo, solo hay que acceder a la web de la compañía y dirigirse al apartado de tasación online. Una vez allí, hay que rellenar el formulario con los datos que se solicitan de la vivienda. Después de este paso, el sistema mostrará un resultado con el precio de venta del inmueble según los datos proporcionados.

