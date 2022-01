Piedras protectoras disponibles en Tierra de Gemas Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de enero de 2022, 09:24 h (CET)

Para encontrar equilibrio y relajación, son muchas las personas que apuestan por la gemoterapia. Esta técnica está recomendada para aliviar molestias musculares, problemas de estrés, angustia y depresión, aunque también tiene un efecto positivo para disminuir dolores físicos.

Las gemas elaboradas con minerales influyen de forma positiva en la circulación de energía entre cuerpo y mente para equilibrar los chakras.

Tierra de Gemas es una tienda de minerales y piedras protectoras de origen natural que realiza envíos a toda España, sin coste adicional y que dispone de un sistema de pago en línea que garantiza confianza.

¿Qué función cumplen las piedras protectoras? Estas piedras protectoras se colocan en los espacios donde más tiempo pasa una persona para proteger cualquier estancia de las energías negativas. Los expertos también recomiendan llevar una piedra de protección adherida a un colgante o pulsera para beneficiarse de sus propiedades en cualquier lugar.

Existen diferentes tipos: ágata, turmalina, citrino, jade, amatista, ojo de tigre, etc. Es importante comprar minerales naturales y no imitaciones sintéticas para disfrutar de sus beneficios. El uso de minerales en forma de collar como una especie de amuleto es una tendencia creciente en la actualidad.

Tierra de Gemas es una tienda online que vende este tipo de colgantes y pulseras con piedras en el centro. Para una protección personalizada, la web ofrece piedras de protección especiales para cada signo zodiacal, puesto que cada uno tiene una piedra mágica con características específicas que potencian su energía.

Los minerales: objetos demandados por coleccionistas Además de utilizarse con fines esotéricos, los minerales son un objeto muy valorado por los coleccionistas. Para muchas personas, las gemas son piezas valiosas con extrema singularidad, ya que no existen dos piedras iguales, debido a que sus formas y colores son irrepetibles.

En este contexto, el servicio que ofrece la tienda Tierra de Gemas no es exclusivo para profesionales del campo esotérico, sino que también apunta a satisfacer los requerimientos de quienes dedican su vida a coleccionar gemas de distintos tipos o para aquellas personas que buscan un amuleto de protección.

La tienda online, fundada por Joeri Van de Wiele, ofrece un stock variado de colgante de piedras, pulseras de piedras, chakras, péndulos y minerales en bruto. Además, la empresa brinda tarjetas informativas que acompañan al producto escogido de cada cliente, para informarles de los beneficios y las propiedades energéticas del mineral en cuestión.

En conclusión, las personas interesadas en comprar los minerales de Tierra de Gemas deben entrar en su página web y hacer la compra online. El pedido llega en pocos días y, además, el servicio es gratuito.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.