El aumento mamario con grasa propia, una técnica completamente natural de la mano del Dr. Jorge Planas

viernes, 14 de enero de 2022, 08:51 h (CET)

Las mamas representan una parte de vital importancia durante toda la vida de una mujer. No existe una forma o tamaño ideal, pues los cánones de belleza pueden variar de un país a otro y según los gustos de cada persona.

Sin embargo, en algunas partes del mundo se ha consolidado una marcada tendencia de las mujeres a acudir a cirujanos plásticos para aumentar el tamaño de estas. Una alternativa es el aumento mamario con grasa propia, técnica realizada con éxito por el Dr. Jorge Planas.

Aumento mamario con grasa propia: ¿qué es exactamente? Los pechos marcan el inicio de la pubertad con su crecimiento, tienen la capacidad de alimentar a los hijos y también son un indicativo del paso de los años cuando pierden volumen y firmeza. Afortunadamente, existen procedimientos destinados a recuperar su belleza, bien sea por el envejecimiento, por algunas enfermedades o para aquellos casos que desean reducirlas o aumentar su tamaño.

El aumento mamario con grasa propia es una de las técnicas utilizadas para aportar volumen y lograr una piel más tersa en el área de los pechos. Es una alternativa para aquellas pacientes que no desean aumento con implantes.

Consiste en la extracción de grasa de otra zona del cuerpo, generalmente del abdomen, piernas o caderas, para transferirla o infiltrarla en las mamas. Esta técnica permite lograr un aumento mamario moderado y es recomendable en los casos de corrección de asimetrías.

Las ventajas de esta técnica Una de las principales ventajas del aumento mamario con grasa propia es el aspecto final que se logra, pues esta técnica aporta una forma natural, tanto a la vista como al tacto, además de que las cicatrices son inexistentes.

Además, con este tipo de cirugía se evita cualquier tipo de incompatibilidad o rechazo, pues lo que se utiliza para el procedimiento es la grasa del propio cuerpo de la mujer. Desde un principio, el organismo reconoce las células como propias, eliminando la posibilidad de cualquier rechazo.

Este tratamiento aporta resultados duraderos, ya que al infiltrar la grasa una parte se reabsorberá, pero el resto permanecerá en las mamas para toda la vida.

El aumento mamario con grasa propia, permite mejorar la silueta de la mujer en general porque se logra una mejor forma y volumen de los senos, además de eliminar la grasa que aparece en zonas no deseadas como, por ejemplo, el abdomen o las caderas.

El tamaño y la forma de las mamas es importante para cualquier mujer y por ser un símbolo de feminidad, puede afectar la autoestima y la seguridad en sí misma. Por ello, para sentirse bien, en ocasiones es necesario acudir a cirugías estéticas, siempre de la mano de verdaderos profesionales, como el Dr. Jorge Planas, un especialista en la técnica de aumento mamario con grasa propia.

