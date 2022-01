Atrium Salud, una empresa española de referencia en tratamientos de agua para empresas, hoteles y hogares Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Eliminando la contaminación y los residuos perjudiciales que se encuentran en el agua y que no la hacen apta para el consumo humano por el riesgo de contraer enfermedades, los procesos de tratamiento del agua se establecen como esenciales para el cuidado de la salud.

En Atrium Salud se llevan a cabo procesos de tratamiento con la última tecnología para brindar un servicio de agua saludable a hogares, empresas y hoteles.

El agua osmotizada es el sello de Atrium Salud Atrium Polar y Atrium Treenity son las fuentes de agua osmotizada que ofrece la empresa española a precios accesibles y generando un ahorro a largo plazo debido a la reducción del consumo de agua embotellada. Ambos sistemas se conectan al agua corriente directamente, ahorrando así tanto energía como espacio.

La fuente de agua osmotizada Atrium Polar elimina sólidos suspendidos, bacterias, sustancias nocivas y mejora el sabor del líquido. Utiliza un sistema de ósmosis inversa complementado con luz ultravioleta que limpia y purifica el agua. Además, permite beber agua fría, caliente o a temperatura ambiente.

Por su parte, el modelo Treenity realiza un proceso de doble filtrado que brinda un sabor, olor y calidad perfectos. La membrana es de 500 galones consiguiendo un 300% menos de rechazo de agua que un equipo de ósmosis convencional.

El dispensador de agua Atrium Polar así como el Treenity trabajan con mecanismos inteligentes que monitorean la pureza del agua. Del mismo modo, detectan la vida útil del filtro para que este sea reemplazado, garantizando un rendimiento óptimo del dispositivo.

Beneficios del consumo de agua osmotizada La recomendación de los organismos de salud es que una persona consuma un promedio de dos litros diarios de agua. Por ello, es importante dirigir la atención hacia la calidad de la misma. Elementos como el sodio, magnesio o flúor, que se encuentran presentes en las redes de agua potable, no son ideales para el consumo.

En ese sentido, el agua osmotizada elimina las bacterias, virus y elementos químicos dañinos, pero además produce beneficios para la salud como combatir la hipertensión, reducir los niveles de sobrepeso y evitar la formación de cálculos renales y biliares.

Además de los beneficios para la salud, la reducción del consumo de plástico es una gran noticia para reducir la contaminación ambiental y contar con una fuente de ósmosis permite rellenar las botellas de vidrio y modificar los hábitos de consumo de las personas.

Existen varios planes disponibles para los interesados en adquirir las fuentes de ósmosis que ofrece Atrium Salud.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.