Cómo solucionar los problemas más comunes de comunicación en la pareja, de la mano de Maite Pregal Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La capacidad de comunicación es uno de los pilares sobre los que se apoya una relación sentimental. Ante los inconvenientes, es común que los canales de comunicación entre ambos se rompan, se intente huir de los problemas o se utilicen métodos inapropiados para expresarse.

Mediante el trabajo de una coach emocional como Maite Pregal, certificada por la Universidad de California en San Diego, es posible trabajar en una mejor comunicación para hacer frente a las situaciones negativas que provocan enfrentamientos.

Factores que afectan a la comunicación en las parejas La coach emocional online Maite Pregal encuentra la falta de escucha activa como uno de los problemas comunicativos más frecuentes en la pareja. La escucha activa no es solo prestar atención a lo que una persona dice, sino también tomar nota de su lenguaje corporal y la comunicación emocional en general. En el mismo sentido, es más importante decir poco con precisión que hablar mucho. La intensidad y la profundidad en los mensajes hacen que la comunicación en las parejas sea más interesante.

Otras carencias que afectan a la comunicación en una relación, siempre según la experiencia profesional de Maite Pregal, son la falta de confianza y la falta de credibilidad. Otra habilidad que mejora la comunicación es la empatía, que consiste en expresar lo que uno piensa pero también en entender al otro.

El mal lenguaje verbal, que puede ser hablar demasiado alto o bajo, arrastrar las palabras o no tener una correcta vocalización, empeora la comunicación en las parejas. En una relación, el respeto hacia el otro es una señal de afecto que mejora la confianza, la cercanía y la comunicación.

Habilidades que contribuyen a mejorar las relaciones de pareja Una pareja que apuesta a durar o consolidarse debe convivir también con la posibilidad de la persuasión y la negociación. El objetivo es llegar a acuerdos para que las necesidades de ambos estén al menos parcialmente cubiertas.

Por último, un concepto novedoso que utiliza Maite Pregal es el de la validación emocional, que se refiere a la interacción que hay en una pareja a través del lenguaje no verbal, que también es una forma de comunicación. Cuando esto sucede, ambos se entienden más allá de las palabras y la comunicación se ve positivamente favorecida.

Con el apoyo de la coach emocional online Maite Pregal, es posible para una pareja trabajar en una mejora de la comunicación y apostar por una relación sana a largo plazo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.