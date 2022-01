Las casas rurales para grupos grandes son el alojamiento perfecto para familias y amigos Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Una buena alternativa para hospedarse cuando se viaja en grupos grandes y se quiere convivir con los familiares y amigos cercanos son las casas rurales grupos grandes. Esto se debe a que los hoteles ofrecen muchas comodidades, pero la interacción entre los miembros del grupo se puede volver muy impersonal, ya que ofrecen áreas comunes concebidas para muchas otras personas. Es decir, no disponen de lugares para que la familia conviva sola durante su estadía. Si la intención es convivir, las casas rurales son una buena opción.

Casas rurales para grupos grandes Las casas rurales para grupos grandes son una excelente opción porque ofrecen todo lo que puede buscar tanto una familia numerosa como un grupo de amigos. Son cómodas, ofrecen intimidad para la convivencia, están equipadas con todo lo necesario y disponen de espacios internos y externos que favorecen el encuentro.

En el municipio de Guadalajara, una de las localidades de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se encuentra La Pizarra Negra. Es un alojamiento rural emplazado en una reserva natural reconocida como Área Especial Protegida. La casa es de alquiler completo, por lo que durante la estancia las personas no compartirán el espacio con gente distinta a la de su grupo.

La ubicación de La Pizarra Negra, al norte de este municipio, es estratégica para conocer todo el circuito de los llamados pueblos negros de Guadalajara. Esta casa rural para grupos grandes tiene fácil acceso a un conjunto de villas construidas con lajas de pizarra o piedra oscura. Representan una singular y hermosa riqueza arquitectónica que durante siglos ha caracterizado a la zona.

Conociendo los pueblos negros de Guadalajara Esta casa rural para grupos grandes cuenta con 6 habitaciones, sala-comedor con chimenea y cocina equipada. Todas las habitaciones disponen de baño privado y están decoradas con un estilo 5 estrellas. Es una construcción levantada según la normativa de la Comarca de los Pueblos Negros. Por eso el edificio está forrado en lajas negras similares a las de las construcciones de la zona.

El exterior la propiedad posee una terraza con vistas a la Sierra Norte de Guadalajara, amplias zonas verdes, barbacoa, una piscina y un estacionamiento propio. La casa está completamente amueblada y equipada para cubrir todo tipo de necesidades, por lo que los huéspedes no dependerán de ningún servicio externo. Cuando se entrega la casa a los clientes, se dota con insumos como leña, artículos de higiene personal y productos para el aseo. Todo ello se encuentra en una parcela de 900 metros cuadrados.

Los interesados en reunirse con sus seres queridos en La Pizarra Negra pueden consultar su calendario para conocer la disponibilidad y aclarar todas dudas a través de mensajería instantánea o una llamada telefónica.

