Encontrar el chollo perfecto ya no es tan complicado gracias a Globerada Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Llega un nuevo año y una de las metas más comunes que se proponen las personas es la de mejorar su físico, ya sea adoptando una rutina más activa o comenzando a practicar un deporte. Todo esto, con el fin de obtener un cuerpo más estético, mejorar la salud o simplemente sentirse mejor con uno mismo, ya que está comprobado que la salud mental está relacionada con la actividad física.

Para comenzar con una nueva rutina, es clave contar con un equipamiento adecuado al mejor precio y encontrar el chollo perfecto ya no es tan complicado gracias a Globerada.

La relación entre la salud mental y la actividad física A menudo, no se relaciona mucho la actividad física con la parte psicológica de la persona. No obstante, los estudios de tres de los científicos más reconocidos de la Universidad de Nebraska, Canadá, demostraron que los ejercicios aeróbicos, que incluyen trotar, nadar, andar en bicicleta, caminar y bailar, reducen la ansiedad y la depresión. Esto ocurre porque el aumento de ejercicio promueve una mayor circulación de sangre hacia el cerebro, afectando el sistema límbico, que controla la motivación y el estado de ánimo.

Las investigaciones también indicaron que el ejercicio alivia problemas cotidianos, pero que aquejan a muchas personas como la baja autoestima y el aislamiento social. Incluso es positivo usarlo en pacientes con esquizofrenia. Un grupo de ellos asistieron a un programa de acondicionamiento físico de tres meses, donde mostraron mejoras en el control de peso, tolerancia al fracaso, bajaron los niveles de presión arterial y aumentaron la fuerza de agarre en la parte superior del cuerpo y las manos.

La tendencia del mercado navideño: materiales deportivos Ya sea por salud mental u otro aspecto, son cada vez más las personas que desean iniciar el 2022 con una nueva rutina. Esto se vio reflejado en un incremento de demanda de artículos deportivos en las tiendas online. Globerada ha advertido de esta tendencia, ya que sus expertos detectaron que, en épocas como Black Friday, el consumidor ha apostado más que nunca por invertir en su salud física, su cuidado personal y su bienestar. Por este motivo, analizaron el precio de millones de productos, observando que hay un aumento brutal en las ventas de material deportivo, por lo que tuvieron que ampliar su catálogo y mostrar al público las mejores ofertas en deporte.

En este catálogo se pueden encontrar los mejores descuentosy el cliente tendrá la posibilidad de comparar precios y así discernir cuáles son los productos que mejor se acomodan a sus necesidades. Hay ropa y equipamiento deportivo, zapatillas, artefactos especializados y todo tipo de artículos para realizar cualquier disciplina.

Cabe señalar que en Globerada los precios se actualizan de forma casi automática. De esta forma, sus usuarios siempre serán los primeros en descubrir las mejores ofertas y precios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.