Pensiones europeas justas Conchi Basilio Lectores

viernes, 14 de enero de 2022, 08:30 h (CET) Los modelos de pensiones de algunos países de Europa se presentan como un ejemplo que se podría seguir en España, podríamos mirar hacia los países nórdicos y algunos más, pero también hay que tener en cuenta que los sueldos de esos países son muy superiores a los del nuestro, con lo cual las pensiones también son más altas a la hora de jubilarse, además de muchas otras prestaciones que no se contemplan en España.



Dentro del pacto de Toledo, que se ha creado en el año 1995 con el apoyo de todos los partidos, para garantizar por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, con medidas que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, y en el último acuerdo se había expuesto volver a vincular la subida de las pensiones al IPC real.

En este último año 2021 la subida del IPC ha llegado al 6,7%, lo que no es normal es que hagan un cálculo del promedio de todo el año, ya que desde que tengo uso de razón todos los artículos de primera necesidad, como son la alimentación, la luz, el gas etc. lo que sube ya no vuelve a bajar de precio, con lo cual las pensiones deben de subir como mínimo un 5% y no un 2,5% como pretenden hacer, ya que entonces hay una pérdida brutal de poder adquisitivo de los pensionistas jubilados, esto ningún país democrático lo puede permitir porque sería hundir en la miseria a los jubilados, ya que tampoco se puede pensar que tengan planes de pensiones adicionales, puesto que somos la generación que más años hemos trabajado, los que levantamos el país, los que pagamos todos los impuestos y los que estamos sosteniendo a los hijos, nietos y demás familia que no tienen trabajo, casa y que en algunas ocasiones se ven abocados a quedarse en la calle y sin nada.

Estamos llegando a un nivel de pobreza en España acercándose casi a la posguerra civil española, esto no es razonable, ni asumible por ningún país civilizado, por lo tanto de lo que se trata es de que las autoridades políticas tomen todo esto en cuenta y traten de reajustar las condiciones que ponen, si tienen que subir impuestos que prioricen las grandes fortunas y que suban las prestaciones a la Seguridad Social, que en vez de subir la edad de jubilación, que den paso a las nuevas generaciones con un trabajo digno y estable y no valen discursos baratos que ya nadie se cree, sean del color que sean, ni promesas que nunca llegan, dejen de desdibujar las cosas con florituras y con cantos de sirena, queriendo sacarlo todo del obrero y del pensionista; si quieren estar a nivel de Europa, tienen que tener sueldos y pensiones a nivel de Europa, cosa que en España no está sucediendo.

Además los políticos, hablo en general, lo mismo da del color que sea el partido lo único que saben muy bien es subirse los sueldos, además de todos los gastos a parte que conlleva su cargo y demás parafernalias y cuando acaban los cuatro años se quedan con una pensión vitalicia o de dirigentes de grandes empresas, ¿porque no miran un poco para los políticos de los países del norte?, sin ir más lejos, la Sra. Merkel y muchos más.

Si tan buenos son para gobernar no necesitan ningún consejero y cuando termine su mandato vuelvan a su anterior trabajo, sin pensiones vitalicias y mientras están en el poder reduzcan su sueldo y páguese todos los gastos de él, como cualquier obrero si tiene que hacer mil y una tarea fuera de su cometido por la buena marcha de su puesto de trabajo.

También tengo que hacer mención, ya que según dicen aún existe libertad de expresión, que el vaciado de la famosa “hucha de las pensiones” fue por múltiples razones, casi noventa mil millones de euros, principalmente para rescatar a los bancos, cuando hasta para hacer una transferencia tú mismo desde casa te cobran y no han devuelto absolutamente nada, cuando jamás ningún banco recuerdo que se haya ido a la quiebra, con los sueldos desorbitados que cobran los directivos, y esto es solo un ejemplo.

Por todo ello cuando escucho los debates de las subidas de las pensiones, se me ponen los pelos de punta después de tantos años trabajando y que ustedes los políticos, todos en general, se pelean por llegar al poder con baratas insinuaciones queriendo defender al pueblo obrero y terminan viviendo en la opulencia con grandes casoplones y sueldos vitalicios, ¿Por qué será? Que todos quieren llegar al poder.

