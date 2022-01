Caso maltrato animal Diego Cifuentes Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 14 de enero de 2022, 08:19 h (CET) Me dirigo a vosotros con una rabia e impotencia indescriptible. Hace unos días, gracias al activista @dog_soul_ descubrimos un caso que nos ha estremecido. Se trata de Max, un perro que lleva aproximadamente 2 años encerrado en la terraza de casa en Picanya, sin ningún tipo de interacción tanto perruna como humana. El caso sale a la luz gracias a dos vecinos que contactan a dicho activista, el cual se acerca al domicilio. El testimonio de los vecinos es de miedo a hacer cualquier denuncia por las represalias que el dueño pueda tener, ya que por lo que han visto, es una persona que podría tener una reacción inesperada.





A raíz de compartirlo, hicimos un llamamiento masivo a la comisaría de Picanya, donde nos encontramos de todo. Hubieron algunos policías muy profesionales que con educación nos atendieron y nos dieron respuesta. Pero también nos encontramos faltas de respeto, nos colgaron el teléfono, respuestas de mala manera y muy poca profesionalidad.

Ayer el perro desapareció de la terraza, lo que parece ser y explican desde la Policía, es que se lo han llevado a una finca donde "está mejor" pero no quieren compartir ningún tipo de información. Se supone que el dueño del perro ha alegado unos vídeos donde se aprecia que el perro está bien, pero nadie se ha perdonado allí para corroborarlo. No se ha cometido ningún tipo de actuación policial después de que algún vecino hiciera la denuncia por estos dos años. Algunas respuestas obtenidas son que les dejemos trabajar y no ocupemos las líneas.

Desde el ayuntamiento no obtenemos respuesta. Hemos hecho escritos formales, llamadas y NADA. Ese perro estuvo viviendo en condiciones climatológicas adversas en esa terraza y parece que a nadie de estas entidades parece importarle. No se cumplen protocolos, nos mandan de un lado a otro y nada...

Yo os escribo a vosotros porque no sabemos qué más hacer. No creemos que sea justo, aunque solo sea un perro, no lo es. Hoy es Max, mañana quien sabe. Tenemos que empezar a cumplir la nueva ley de protección animal y si no empezamos a dar visibilidad... Poco nos queda.

Muchísimas gracias si leéis esto, significa mucho para todos los que estamos detrás del caso luchando todos los días con pequeñas acciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las macrofechorías de un macrogobierno ¿Dónde está la justa distribución de todos los recursos para que todos los españoles seamos iguales? Si al menos la buscáramos... La excelencia no está completa en la complejidad de ninguna persona determinada Illa fue ministro de Sanidad, ya no Estos días, hay políticos catalanes que están y hablan en Madrid ​Palabrería de la ministra comunista de Trabajo Hablar de empleo juvenil en España es hablar de desastre económico. Este Gobierno no se ha molestado en regular el empleo para los jóvenes El miedo Es una sensación que surge en tu vida por motivos de todo tipo y que no siempre están justificados