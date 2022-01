Todos los que han estado sufriendo David P Carroll Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 14 de enero de 2022, 08:15 h (CET) Nuestro mundo ha cambiado Como nunca antes y es tan triste Todos los días porque nuestras vidas han cambiado Tantas cosas en la vida hoy y tantas familias que sufren Como nunca antes y este virus asesino llegó para quedarse Y estábamos todos atrapados e inconscientes y es tristeza En el aire y aislado de nuestros seres queridos todos los días.

Y hoy conocemos la felicidad o la alegría en nuestras vidas. Es solo otro ser querido que falleció tristemente Y el coronavirus u Omicron camina entre nosotros todos los días Y hacemos nuestro mejor esfuerzo para luchar Esta horrible tormenta de coronavirus Tratando de mantenernos a salvo y mantenernos calientes Y el dolor y el dolor que nos ha traído a todos y No hay mucho que ganar y nuestro La paz y el amor se han ido Y es solo una lágrima solitaria rodando por mi cara y he estado Llorando dentro de este frío y solitario lugar Y todo el dolor corriendo a través de mí todos los días.

Coronavirus coronavirus Omicron Omicron ¿cuándo alguna vez Solo vete y lloro por los seres queridos que están tristemente Falleció y todavía estoy envuelto todos los días y Estoy realmente perdido sin ti en mi vida y El mundo ha cambiado tanto Coronavirus Omicron todos los días de nuestra vida. Y la oscuridad rodea tanto al mundo hoy Y hace tanto frío y dolor todos los días y Siento el escalofrío arriba y abajo de mi columna tanto en la vida Y nuestros cálidos abrazos y suaves besos Todos se han desvanecido y Al igual que nuestros seres queridos se desvanecen Y nadie a quien abrazar por la noche Y nadie a quien susurrar te amo Buenas noches es horrible esta noche Omicron Y una lágrima solitaria rueda por mi rostro y Trato de sonreír y recordar tu hermoso rostro sonriente A medida que el coronavirus te ha llevado lentamente Y te prometo todo lo que amaré Y reza por todos ¿Quién ha estado sufriendo de coronavirus? O Omicron todos los días. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las macrofechorías de un macrogobierno ¿Dónde está la justa distribución de todos los recursos para que todos los españoles seamos iguales? Si al menos la buscáramos... La excelencia no está completa en la complejidad de ninguna persona determinada Illa fue ministro de Sanidad, ya no Estos días, hay políticos catalanes que están y hablan en Madrid ​Palabrería de la ministra comunista de Trabajo Hablar de empleo juvenil en España es hablar de desastre económico. Este Gobierno no se ha molestado en regular el empleo para los jóvenes El miedo Es una sensación que surge en tu vida por motivos de todo tipo y que no siempre están justificados