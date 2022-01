Un taller de fraternidad Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

viernes, 14 de enero de 2022, 08:12 h (CET) Hace aproximadamente un, con motivo del viaje del Papa a Chipre, leía que “Con relación a la emigración la Iglesia asume, aún con todas sus limitaciones humanas, este sueño de Dios para todos y cada uno. Y al hacerlo se compromete en la promoción de la justicia y la paz, ha dicho el Papa en Chipre”. Me pareció que no son palabras vacías de significado o eslóganes publicitarios.

Y es que los propósitos humanos son frágiles pero la fuerza de la Fe es la que empuja al compromiso y al testimonio que en Chipre ha llegado de la mano de quienes, pese a lo sufrido, siguen creyendo en la fraternidad, en la amistad, siguen teniendo Fe y siguen soñando. Con esto me ha parecido entender que la Iglesia católica quiere poner en el centro de la cuestión social de las migraciones la opción por la comunión y la reconciliación. Chipre, una isla pequeña y dividida es ya un "taller de fraternidad".

