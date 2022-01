Soriasel, una marca española que nace para combatir los síntomas de la psoriasis Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 17:44 h (CET)

La psoriasis es una de las enfermedades de la piel más conocidas y se identifica por la aparición de manchas rojas y escamosas, generalmente en la zona de las rodillas, los codos, el cuero cabelludo y la parte inferior de la espalda.

La enfermedad, que ya afecta a más de cien millones de personas en el mundo en la actualidad, aunque no es infecciosa, no tiene cura. Por ello, destacan los tratamientos diseñados específicamente para combatir los síntomas, como es el caso del tratamiento Soriasel, una solución libre de corticoides desarrollada por una empresa en Alicante.

Una línea completa diseñada para el tratamiento de la psoriasis Aunque la enfermedad esté considerada como crónica, es decir, sin cura en la actualidad, el hecho de contar con tratamientos desarrollados específicamente para la psoriasis permite reducir los efectos visibles que provoca, como las escamas o eccemas y otros síntomas como el picor.

En este sentido, Soriasel se ha popularizado recientemente en el mercado por ser considerado un producto cosmético que logra disminuir estos síntomas visibles mediante principios activos y la hidratación de la piel. Los expertos de Soriasel explican que: “Gracias a la solución, además de lograr una mejoría en la enfermedad, se mejora sensiblemente el estado psicológico del afectado, así como su autoestima y amor propio”.

Para una aplicación completa, Soriasel cuenta con una línea de productos integral, en formato de champú, crema y loción. El uso frecuente de este tratamiento actúa eliminando la descamación y, a su vez, incide proporcionando una hidratación extra en la piel, que contribuye a disminuir la sensación de picor o sequedad. Entre las recomendaciones para su aplicación, se menciona el hecho de evitar el calor cuando se utiliza y hacer uso de la combinación de las diferentes soluciones (champú, crema y loción) para lograr un resultado más efectivo. Para casos severos, además, se recomienda utilizar directamente la crema desarrollada especialmente para este tipo de casos.

Entender y tratar la enfermedad El impacto de las emociones suele ser una parte olvidada en el tratamiento de cualquier enfermedad. Este factor incide especialmente en la psoriasis, dado que diversos estudios sostienen que el estrés, el nerviosismo, la ansiedad o la depresión son aspectos que podrían estar relacionados con un empeoramiento en patologías como la psoriasis. Aprender a gestionar estas emociones, además del cuidado de la piel con soluciones específicas y la hidratación resulta una combinación ideal para mantener controlados los síntomas de la enfermedad.

Con el objetivo de hacer frente a los síntomas y efectos provocados por la psoriasis, Soriasel nace con una propuesta basada en principios activos de origen natural, libre de corticoides e inmunosupresores para frenar la evolución de la enfermedad. Desde la marca, sostienen que han logrado desarrollar una fórmula no invasiva que demuestra una reducción significativa de descamación y picazón tras una aplicación periódica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.