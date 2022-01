Kampus ASMABI, un proyecto para personas afectadas por asma Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 17:23 h (CET)

El asma es una enfermedad que puede afectar considerablemente la calidad de vida de una persona, llegando a ser incluso una patología potencialmente mortal. No obstante, dependiendo de qué tan bien se controle, se podrá influir tanto en la frecuencia como en la seriedad de los síntomas.

En 2019 se creó una asociación sin ánimo de lucro llamada ASMABI, la cual ahora mismo tiene un proyecto en marcha llamado Proyecto Kampus ASMABI. Este fue creado exclusivamente para ayudar a personas asmáticas a controlar eficazmente su patología y lograr así una mejor calidad de vida.

El reto de ser asmático Existen diferentes tipos de asma, tales como la alérgica, la eosinofílica o la inducida por el esfuerzo, entre otras, y cada uno tiene desencadenantes diferentes. Por eso, los tratamientos son diversos y adecuados al tipo y gravedad del asma.

Sus síntomas se conocen muy bien y estos pueden tener un fuerte impacto en la vida de una persona, dependiendo de la severidad de su caso. Una persona con asma severa debe enfrentar muchos retos y dificultades. Algunos de ellos son, por ejemplo, vivir con miedo a los ataques de asma o padecer con frecuencia de la falta de aire, los cuales pueden desencadenar en la pérdida de la vida.

Como se puede ver, no solo el impacto físico es notable, sino también emocional. Sin embargo, es una enfermedad que puede controlarse, y con el cuidado adecuado la severidad del asma puede disminuir considerablemente. Ayudar a que cada vez más personas logren mejorar su calidad de vida es el objetivo del Proyecto Kampus de ASMABI.

Un proyecto nacido para mejorar la calidad de vida de quienes padecen de asma El Proyecto Kampus ha sido una iniciativa de la asociación sin fines de lucro ASMABI, dedicada a ofrecer apoyo, formación e información a los pacientes y personas afectadas por el asma. Es un proyecto creado para brindar ayuda a quienes padezcan de esta enfermedad o cualquier otra patología respiratoria o sus familiares y cuidadores, con el fin de reducir sus síntomas y consecuencias y lograr una mejor calidad de vida. Este proyecto ya está disponible en la página web de la asociación. Allí, el paciente encontrará vídeos con herramientas, consejos y ejercicios muy útiles dictados por profesionales en el área, que ayudarán a mejorar la condición de la persona asmática. En los vídeos se trata, sobre todo, la gravedad de los pacientes que contienen asma grave. El objetivo es dar a entender y aportar visibilidad a las limitaciones de aquellas personas que tienen asma. Por ejemplo, se aporta información sobre la nutrición en pacientes con asma, uso correcto de inhaladores, ejercicios físicos para personas afectadas por esta patología, psicología, fisioterapia respiratoria y más.

Todo este contenido se encuentra en un apartado llamado Kampus y estará permanentemente disponible en la web de ASMABI Bizkaia. De manera que cada vez que la persona lo necesite, podrá acceder a todo este material audiovisual formativo y así contribuir a mejorar considerablemente su condición.

