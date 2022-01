Postgrado en Odontología UCAM, uno de los centros educativos con mayor reconocimiento nacional e internacional en el ámbito de la odontología Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 17:15 h (CET)

Hoy en día, la sociedad se ha vuelto cada vez más exigente en cuanto a los servicios de salud.

La búsqueda de profesionales que satisfagan las necesidades de los pacientes en diferentes áreas evidencia la necesidad de una formación especializada, continua y de calidad.

El sector de la odontología no ha sido la excepción a lo mencionado, ya que continuamente se incrementa el número de personas que buscan una atención de excelencia, acompañada de profesionales capacitados y equipos tecnológicos avanzados, que garanticen su salud dental.

Ante esto, Postgrado en Odontología UCAM, ofrece una amplia gama de programas en estudios superiores, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad demandante de formación clínica especializada.

Postgrado en Odontología de la UCAM Considerando la formación como una necesidad continua para los profesionales de la salud, específicamente en el sector de la odontología, PgO UCAM ha desarrollado multitud de programas educativos pensados exclusivamente para odontólogos profesionales interesados en mantenerse a la vanguardia de los conocimientos, entre ellos destacan los másteres y programas en Cirugía Bucal, Endodoncia, Ortodoncia y Rehabilitación Oral.

A través de diferentes modalidades online, presencial y semipresencial, PgO UCAM pone a disposición de los profesionales de la odontología una gran variedad de recursos educativos proporcionados por docentes, investigadores y clínicos con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, tanto en el área educativa como profesional.

Asimismo, cuentan con diferentes programas en el área odontológica, enfocados en elevar la calidad de servicio y atención de los profesionales en el sector, reduciendo el tiempo que dedica un profesional para conseguir un nivel de excelencia.

Centro de formación con la mayor cantidad de postgrados en Europa Durante toda su trayectoria, PgO UCAM ha sido catalogado como uno de los centros formativos más destacados a nivel nacional e internacional, ya que no solo ofrece una gran variedad de postgrados y másteres, sino también innumerables opciones de Cursos Short sumando más de 170 programas. Además, entre las alternativas para el crecimiento profesional que ofrece PgO UCAM se encuentra Oral Surgery Tube, la mayor plataforma de vídeo de habla hispana en donde se puede acceder a más de 1.600 cirugías emitidas en directo, con más de 15.000 doctores compartiendo casos y conocimientos en vivo.

Gracias a sus más de 47 sedes, nacionales e internacionales, PgO UCAM se ha posicionado como el centro de formación con la mayor cantidad de ofertas en estudios superiores (postgrados) de toda Europa, con más de 1.000 alumnos graduados únicamente en España y contando actualmente con el aval de más de 800 docentes de prestigio nacional e internacional.

A través de su página web, PgO UCAM proporciona mayores detalles asociados a sus diferentes programas de estudios y los requisitos necesarios para llevar a cabo la inscripción en cada uno de ellos.

