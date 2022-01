Los cursos de terapia del humor y gestión de emociones de Carmen Vicente Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 17:12 h (CET)

Aunque la salud mental y emocional suelen ser frágiles, no reciben la atención que merecen. Con el objetivo de ayudar a aquellos que viven con estrés cotidiano, existen diversas técnicas como la terapia del humor.

A través del adiestramiento de la risa y las sesiones para desarrollar el buen sentido del humor, las personas pueden conectar con ellas mismas y aceptar sus defectos y virtudes con el fin de sacarles provecho y tener una buena calidad de vida.

Así como este método, existen otros tratamientos y clases para lograr una salud mental equilibrada y una comunicación efectiva. En la empresa española Gestión de Emociones, los usuarios encontrarán diferentes cursos de coaching y entrenamientos que enseñan a enfrentar el día a día y los desafíos de la mejor forma.

¿En qué consiste el método de Carmen Vicente y la gestión de emociones? Carmen Vicente es una terapeuta española con más de 30 años de experiencia. La trayectoria y conocimientos logrados le han permitido elaborar el método, una técnica de enseñanza que se inspira en disciplinas como la terapia psicocorporal, hipnosis, la terapia del humor, Gestalt y sistémica.

Su objetivo es enseñar a conseguir y mantener un equilibrio que permita usar las herramientas de comunicación emocional. Cuando una persona logra gestionar sus emociones es capaz de pensar con mayor claridad ante cualquier escenario y de esta manera, podrá transmitir ideas y acciones funcionales.

La metodología de la experta se divide en clases y sesiones virtuales y presenciales si viven en la comunidad valenciana. El curso de comunicación emocional efectiva se imparte de forma online y está conformado por 4 bloques de 4 semanas de duración cada uno. Los bloques de aprendizaje llevan por nombre: Estar en el cuerpo, Guiar a mi mente, Surfear la emoción y El gran paso a la CEE (Comunicación Emocional Efectiva). Mientras avanzan las lecciones, los participantes aumentarán progresivamente su autoestima y capacidad resolutiva.

La terapia del humor La risa es un estado de felicidad momentáneo que le proporciona satisfacción a cualquier persona. Más allá de las sensaciones, la ciencia ha probado sus beneficios debido a la liberación de endorfinas que se producen al reír. Cabe destacar que las cualidades solo mejoran la salud mental, no producen la curación de enfermedades.

En este sentido, la terapia del humor es un tratamiento que utiliza la carcajada como herramienta para conseguir equilibrio hormonal y mantener el sistema inmunológico en estado óptimo para no enfermar y ahuyentar virus y enfermedades. Con el cambio de filosofía de vida a través de las experiencias como el laboratorio de la risa, el juego consciente y técnicas de risoterapia Camino Blanco, los asistentes logran conectarse con un equilibrio emocional, mental y físico desde el primer día de clase para tener una vida positiva y plena.

Estas sesiones son impartidas por Carmen Vicente dentro de la empresa Gestión de Emociones.

En la compañía existen otros cursos y tratamientos que permiten alcanzar el bienestar psicológico. Por ejemplo, el cliente puede optar por el curso de autoestima infantil y adolescente o coaching para familias y parejas, y sesiones individuales tanto online como presenciales de gestión de emociones, hipnosis, constelaciones familiares, terapia de trauma y coaching.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.