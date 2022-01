MCR-Agency, la agencia que une las marcas a los creadores de contenido Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 16:55 h (CET)

La aparición de las redes sociales no solo ha servido para conectar a las personas como nunca antes, sino que además ha valido para impulsar a nuevos talentos, empresas y negocios, utilizando el poder que tienen estas plataformas.

Con las RRSS también llegaron los creadores de contenido, los influencers y los streamers, los cuales han representado una nueva y muy efectiva estrategia de marketing y posicionamiento, que ha demostrado dar excelentes resultados.

MCR-Agency es una compañía especializada en acercar a las empresas, marcas y productos a estos expertos del mundo digital. De este modo, podrán aprovechar todas las ventajas que brinda esta nueva modalidad de marketing digital.

Unión entre creadores de contenido y marcas MCR-Agency es una compañía creada por Sergi Cerrato e Inés Alexandre, dos profesionales titulados en Derecho y Comercio Internacional. Ambos concluyeron que en el mundo de las redes sociales había un amplio espectro de creadores y marcas por cubrir, los cuales necesitarían de una gestión especializada como la que realiza su agencia. Básicamente es una empresa que se dedica a la gestión de campañas de marketing para marcas y otras compañías, así como también a la representación de creadores de contenido en internet. Los servicios de la agencia están dirigidos a quienes desarrollan contenido para las distintas plataformas online, como YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, etc. No obstante, también ofrece soporte a marcas o negocios que quieran hacer crecer su influencia en las RRSS. De manera que su trabajo une a las empresas con creadores de contenido para beneficiarse mutuamente. Hoy en día ya son más de 100 los creadores de contenido que se han sumado a las filas de esta agencia.

El éxito de la publicidad por parte de influencers y streamers Hasta ahora, todas las campañas desarrolladas por esta agencia han concluido con un rotundo éxito en las grandes multinacionales del momento como TikTok, Epic Games, Five Guys, Frag Games, Druni y PUBGM, entre otras. Pero también han sido exitosos en el trabajo con empresas nacionales, que han confiado en sus servicios para así consolidar su presencia digital y atribuir sus campañas a creadores de contenido que logren el mayor match posible con su producto o su marca. De hecho, la publicidad realizada por streamers e influencers ha demostrado ofrecer muchas ventajas para las empresas en cuanto a publicidad se refiere. Estas pueden elegir entre el amplio portafolio de creadores de contenido online que forman parte de la agencia MCR-Agency, y acceder a un análisis preciso del impacto que la campaña tendrá en todos sus aspectos.

De esta forma, a través de esta agencia, las empresas se han podido beneficiar de las posibilidades que brinda la tecnología y de las habilidades de unos creadores de contenido que han logrado sobresalir en un mercado cada vez más demandado.

