Los ajustes quiroprácticos ayudan a mejorar la lumbalgia, por Centre Chiropractic

La Asociación Americana de Quiropráctica ha publicado una encuesta en su página de Facebook en la que el 90 % de los especialistas que respondieron indicaron que sus pacientes estaban experimentando más dolores de lumbares desde que el teletrabajo se extendió por la pandemia.

Una forma probada de tratar el lumbago es la aplicación de ajustes quiroprácticos, tratamiento al que es posible acudir en el Centre Chiropractic, dirigido por el doctor Marc Bony. Allí se brinda un estudio de columna vertebral a cada paciente, un informe de su estado y un posible plan para recuperar la salud de la espalda.

El teletrabajo repercutió negativamente en la salud de la columna vertebral Los dolores lumbares se incrementaron desde que, por cuestiones sanitarias, se dispuso que muchos trabajadores cumplieran su jornada laboral desde sus casas. La mala postura sostenida en el tiempo es uno de los orígenes del problema. Las personas, bajo esta modalidad de trabajo a distancia, permanecen más horas en la misma posición sin interrupción, porque ya no tienen que viajar o salir para almorzar.

Por otra parte, transcurrir más tiempo en camas o sofás no contribuye a mejorar el lumbago, sino que agrava los dolores. El uso extendido de teléfonos móviles y ordenadores también provoca una mayor tensión en el cuello y estrés en la columna vertebral. La solución a estos problemas, según aconsejan los expertos en quiropráctica, no es recurrir a fármacos para eliminar el dolor.

Ajustes quiroprácticos para aliviar el dolor y solucionar el problema El camino ideal es atacar las causas, lo que es posible conseguir a través de los ajustes quiroprácticos. Mediante una serie de estudios, que se pueden realizar en una institución como Centre Chiropractic, se determina cuáles son los nervios que están pinzados y en qué zonas de la columna se producen las descompensaciones. Con esa información el quiropráctico ejecuta una serie de ajustes para aliviar la presión sobre los nervios y reposicionar tanto las vértebras como la pelvis.

Por medio de esta práctica, el cuerpo recupera su estabilidad y el lumbago desaparece en la amplia mayoría de los casos. Según comprobaron distintas investigaciones, los ajustes quiroprácticos son eficaces y seguros. Además, se obtienen resultados con más rapidez y a un coste menor que con otros tratamientos.

Un estudio de la Fundación Parker Hannifin, institución dedicada al apoyo de entidades educativas y organizaciones médicas, concluyó que el 87 % de los pacientes que recurre a la quiropráctica “tuvieron una muy buena mejoría de los dolores lumbares”. A su vez, una investigación de la Asociación Médica Americana (JAMA), indicó que solo el 1,5 % de los pacientes que recibieron tratamientos de quiropráctica necesitó posteriormente cirugía para corregir sus problemas.

Por medio de los servicios de Centre Chiropractic, es posible tratar los dolores lumbares y recuperar la salud de la columna vertebral, que es el eje central del cuerpo humano.

