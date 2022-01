Implantar planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores, por CIEDO Emprendedores de Hoy

Especialmente en el ámbito laboral, la lucha a favor de la igualdad de género ha ido ganando cada vez más importancia con el paso de los años.

En consecuencia, son muchas las compañías que se han esforzado en crear ambientes corporativos amenos y respetuosos, en los que todos y cada uno de sus empleados puedan desarrollarse profesionalmente con plena libertad.

Para lograr este cometido, a partir del 7 de marzo de 2022, resulta obligatorio que las compañías con estructuras superiores a 50 empleados implementen planes estratégicos para reforzar la igualdad de género. En estos casos, resulta pertinente contar con el apoyo de grupos especializados como CIEDO, una consultoría especializada en recursos humanos y desarrollo organizacional capaz de ayudar a las compañías a formar ambientes laborales verdaderamente igualitarios para todas las partes involucradas.

La importancia de contar con condiciones laborales igualitarias Históricamente, los hombres siempre han ocupado la mayoría de las posiciones de poder en los ambientes corporativos. Esto se debe principalmente a que, anteriormente, se consideraba que las mujeres no contaban con la capacidad de llevar a cabo tareas administrativas importantes. En consecuencia, esto se traducía en salarios desproporcionados y otras desventajas teniendo en cuenta el género.

Afortunadamente, hoy en día se ha entendido que tanto hombres como mujeres son perfectamente capaces de llevar a cabo las mismas tareas de forma efectiva y productiva. Sin embargo, a pesar de este detalle, algunas empresas aún no han tenido éxito en implementar una política organizacional que asegure crear condiciones laborales igualitarias para ambas partes.

Establecer planes estratégicos que permitan tanto a hombres como mujeres sentirse igual de importantes dentro de la estructura organizacional es sumamente importante. De esta forma, la igualdad y la diversidad pasarán a ser valores indispensables en la filosofía de la empresa y sus trabajadores, creando un ambiente pacífico y armonioso para trabajar de forma tranquila y eficiente.

CIEDO: la consultoría ideal para impulsar el desarrollo organizacional igualitario Implementar un plan que fomente la igualdad en el ambiente laboral no es una tarea sencilla. Por el contrario, tiende a ser una tarea bastante delicada que debe ser ejecutada con mucho cuidado para que verdaderamente tenga éxito. En consecuencia, para que una compañía tenga éxito en el proceso, se requiere de asesoría especializada en la gestión de los recursos y el talento humano.

Generar oportunidades de desarrollo personal y profesional a los empleados, fomentar la fidelidad de los empleados con la compañía, reforzar la imagen del líder como una persona igualitaria y diversa, seleccionar y reclutar talento humano equitativamente e incluso reforzar el empoderamiento de la mujer son solo algunos de los principales beneficios de crear un ambiente laboral inclusivo y ameno.

En definitiva, contar con el apoyo de consultorías expertas en el desarrollo organizacional como CIEDO suponen la opción para fomentar la igualdad de género en cualquier empresa a través de planes estratégicos adaptados a las necesidades de cada compañía.

