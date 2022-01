Los beneficios de vender una mitad indivisa por divorcio, herencia u ocupación, por Pisoalcontado Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 15:42 h (CET)

En la actualidad, la situación de ser propietario de la mitad o una cuarta parte de una propiedad se ha convertido en un tema frecuente. Bien sea por un divorcio donde existan bienes en común o por recibir una herencia sin dividirla, la mejor alternativa que se plantea es llegar a un acuerdo entre las partes involucradas.

Sin embargo, en los casos donde uno de los propietarios no desea vender, existen vías alternativas para resolver este conflicto, siendo la más recomendada encontrar una empresa dedicada a comprar pisos o la mitad indivisa de un mueble, como es el caso de pisoalcontado.

Catalogada como una de las firmas más destacadas en la compra de proindivisos, esta compañía se ha popularizado por ofrecer el precio más justo por las viviendas de quienes desean vender su propiedad aun si está ocupada, o la mitad de esta a causa de divorcio o herencia.

ender la mitad indivisa de un inmueble y sus beneficios Hoy en día, aún existe la creencia errónea de que no es posible vender un bien compartido si todas las partes involucradas no están de acuerdo. Si bien en este tipo de situaciones lo más recomendable es establecer acuerdos que favorezcan a todos los copropietarios, en caso de que alguno desee vender de forma individual puede hacerlo con total libertad.

La venta de la mitad indivisa de un inmueble ha supuesto una solución para evitar mayores disputas dentro de las partes involucradas, ya que en el intento por llegar a un acuerdo conjunto se pueden generar conflictos desagradables entre una pareja en proceso de divorcio o familiares que están recibiendo una herencia.

Evadir los procesos judiciales es otra de las ventajas que tiene el proceso de venta de un pro indivisos mediante empresas como Pisoalcontado.

Por lo general, el inicio de un juicio para determinar qué hacer con la propiedad resulta un proceso tardío y complejo que incrementa la tensión entre los involucrados, por lo que evitarlo es la mejor alternativa.

En los casos donde existen hipotecas a medias, vender la mitad indivisa de una propiedad permitirá cancelar la deuda de forma inmediata.

Pisoalcontado: la opción para vender una propiedad rápidamente Con amplia trayectoria y conocimientos del sector, Pisoalcontado ha destacado como una de las principales alternativas para una persona que desea vender una propiedad indivisa de forma rápida y segura.

Basando su desempeño en una metodología innovadora, esta empresa proporciona a los copropietarios la posibilidad de recibir el dinero de la venta en un tiempo no mayor a 3 días.

Además, cuenta con un método de venta de cuatro pasos, en el que realizan una oferta al vendedor para que este la analice y apruebe. Posteriormente, se lleva a cabo el trámite notarial y hace entrega del dinero para cerrar el trato.

A través de un asesoramiento personalizado, los profesionales de Pisoalcontado han enfatizado su misión en brindar a las personas soluciones rápidas y efectivas para salir de un bien indiviso de la manera más exitosa posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.