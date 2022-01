Audley, calzado para mujer fabricado a mano en España Emprendedores de Hoy

Los zapatos siempre serán una de las piezas más importantes de un outfit, ya que son los encargados de darle ese toque único al atuendo. A su vez, más allá de lo estético, el calzado juega un rol fundamental en el día a día, puesto que, gracias a este, los pies están protegidos del entorno.

Por eso, a la hora de comprar un par de zapatos, siempre se debe optar por aquellos que brinden comodidad, estilo y protección. Audley es una marca de calzado para mujer que busca fabricar productos de alta calidad y con estilo.

El recorrido de la marca Audley es una línea de calzado que nació en 1988 de la asociación entre los diseñadores británicos Tim y Fiona Slack con la familia española Gil-Vera, quienes poseían una fábrica de zapatos que se creó a inicios de los 40.

En el año 2014, la marca pasa a ser propiedad íntegra de la familia Gil y es un año después cuando se incorpora al departamento de diseño Sara Gil, biznieta del fundador de la saga, Jesús Gil Ponce. Sara estudió diseño de moda en el I.E.D. de Madrid, durante 3 años, y posteriormente impartió estudios de diseño y ajuste de calzado en el Ars Sutoria de Milán, habiendo estado formándose y desarrollando sus conocimientos en varias empresas de renombre en el sector del calzado de señora español, hasta su reciente incorporación a la empresa familiar.

El cambio de propiedad de la marca y de diseñadores no ha hecho cambiar la filosofía de diseño del producto Audley. Su diseño siempre ha tenido una importante carga de personalidad, con valores diferenciadores tales como elegancia, exclusividad y originalidad.

Calzado para ser utilizado durante el día por una consumidora urbana, profesional, segura de sí misma, que no sigue los dictados de la moda, sino que los interpreta en función de su personalidad. Desde ese entonces, la marca ha estado presente en los armarios de miles de mujeres alrededor del mundo. Esta empresa de zapatos tiene como objetivo la creación y diseño de todo tipo de calzado para mujer de larga duración.

En su fabricación, solo utilizan materiales de calidad, interviniendo artesanos de calzado españoles, con muchos años de tradición y experiencia en la fabricación de calzado de señora. Zapatos producidos en la fábrica de Elda, cuna del mejor calzado de señora que se hace en España.

Entre sus diseños, se pueden encontrar tacones, plataformas, sandalias, botas, botines, etc. Todos elaborados con materiales de calidad que garantizan que hacen que los clientes se sientan satisfechos por la inversión que realizan en ellos, ya que brindan duración y estabilidad.

Gracias a la propuesta de ofrecer a sus clientas modelos exclusivos, prácticos y cómodos para conseguir un estilo elegante sin perder la sencillez, Audley se ha constituido como una de las marcas favoritas entre las usuarias en países como España, Italia e Inglaterra.

Transmitir la personalidad a través del calzado, la idea que proponen los creadores de Audley Aunque no lo parezca, un par de zapatos tienen el gran poder de comunicar la personalidad de un individuo. Por ende, la marca europea busca crear productos con los cuales sus usuarios logren sentirse identificados y usarlos para lucir su identidad.

A medida del lanzamiento de cada colección, los diseñadores de Audley buscan adaptarse a todas las tendencias del mundo de la moda, pero brindando toques únicos a sus productos para que sus clientas puedan llevarlos con mayor exclusividad. Además, es importante mencionar que todo el calzado es confeccionado a mano, de manera que se asegura su durabilidad y calidad.

Sus clientes tienen una gran preferencia por la marca, ya que sus diseños son distinguidos, elegantes y a su vez, es un tipo calzado para mujer cómodo y de alta duración.

