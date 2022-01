Si interrumpe no es publicidad, por Lypsum Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 15:43 h (CET)

Al navegar a través de internet, ya sea en los buscadores, en las redes sociales o escuchando música, los usuarios ven constantemente interrumpida su actividad por anuncios publicitarios que les aparecen en la pantalla. Este tipo de campañas pueden llegar a ser contraproducentes, porque suelen resultar molestas para los consumidores.

Conscientes de ello, compañías como la agencia de publicidad Lypsum han apostado por estrategias más enfocadas desde el campo emocional, pensadas para captar la atención de los usuarios, y no de interrumpirlos.

No interrumpir, sino crear interés Lypsum es el estudio creativo español que está trabajando a la vanguardia con este fenómeno que se registra cada vez más en internet. Ellos se definen como cultivadores de ideas de las cuales hay que saber cuándo, cómo y dónde plantarlas. Esta particular visión de su negocio coincide con la cosecha de un nuevo concepto de trabajo: el emocultivo.

El emocultivo se refiere a contextualizar emocionalmente las campañas. Consiste en utilizar las emociones básicas de las personas y a partir de ellas generar relatos tradicionales y cercanos. Esos relatos se van actualizando a medida que evoluciona la campaña con el fin de crear estrategias de comunicación y marketing altamente efectivas para los clientes.

Lypsum acerca la publicidad al contenido que ven los usuarios. Si estos buscan tecnología, entonces las campañas que se les presentan deben ser también de la misma temática. Se trata de generar publicidad nativa o contextualizada en un esquema de trabajo cuyo centro es el usuario. En esa visión elaboran relatos cercanos, llevando el storytelling a otro nivel.

Metodología basada en gastronomía y turismo La metodología de trabajo que cultiva y ejecuta Lypsum parece estar perfectamente alineada para las dos especialidades que maneja esta empresa fundada hace 10 años. Se trata de la gastronomía y el turismo. En su trayectoria han trabajado para marcas como Turespaña, Saborea España, Eurotoques, Cabildo de Lanzarote, Cambrils y Vinaròs. Su portafolio le ha valido importantes reconocimientos y premios nacionales e internacionales.

Sus estrategias de marketing digital abordan campañas publicitarias para social media marketing, branding de marca y la comunicación emocional, entre otras disciplinas. Todos los proyectos los abordan desde la investigación, a partir de la cual diseñan las tácticas y desarrollan las acciones correspondientes. Estimulan el crecimiento orgánico de la marca hasta obtener resultados concretos.

Lypsum logra fusionar sus estrategias de marketing online con el ámbito offline, consiguiendo abordar de forma integral a los públicos meta. Es lo que se conoce como blended marketing.

Toda la concepción del trabajo para este estudio creativo se fundamenta en cultivar ideas para cosechar mayor efectividad. Todo ello sin la necesidad de estructurar campañas agresivas y muchas veces molestas que puedan causar efectos contraproducentes en el público.

