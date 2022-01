Aprender cómo funciona la tecnología blockchain y como aplicarla con el Postgrado en Blockchain y Fintech de Blockchain School for Management Emprendedores de Hoy

Revolucionando el modo en que se almacena la información, la tecnología blockchain permite el almacenamiento de datos de manera inmutable y organizada gracias a su cadena de bloques, de donde proviene su nombre.

Sus aplicaciones son múltiples. No solo se utiliza como marco para las transacciones en criptomonedas, sino también para proteger contratos, identidades digitales o datos en cadenas de logística.

En el centro de formación Blockchain School for Management es posible acceder a cursos de postgrado para aprender a programar blockchainy formarse en una tecnología que hoy es puntera.

El Postgrado en Blockchain y Fintech para aprender cómo funciona y se aplica la tecnología blockchain En particular, dentro de los cursos blockchain que ofrece la institución, destaca el Postgrado en Blockchain y Fintech, dirigido especialmente a personas con perfil de negocios y especial interés en este tipo de tecnologías. Es adecuado para project managers, directivos, consultores, ingenieros y analistas funcionales. De todas formas, es accesible para cualquier persona interesada en la materia, ya que no son necesarios conocimientos ni titulaciones previas.

El postgrado exige unas 150 horas de dedicación y se imparte en español. Además, es posible seguirlo bajo dos modalidades. En el modo live streaming el alumno y el profesor interactúan directamente a través de una plataforma de videoconferencias y después las grabaciones de las clases se publican en el campus virtual. Aquí hay fechas de inicio y cierre y los horarios de las clases o encuentros son fijos.

En la modalidad online los alumnos tienen acceso al campus virtual donde encuentran las grabaciones de las clases, documentación, cuestionarios y ejercicios. La interacción con los profesores se da a través de tutorías periódicas por videoconferencia o correo electrónico. Las fechas de inicio y los horarios en este caso son flexibles. El curso bajo esta modalidad requiere 5 meses para ser completado. Es posible bonificar hasta el 100% del postgrado a través de FUNDAE, lo que debe ser coordinado desde cada empresa.

¿Por qué formarse en programar blockchain? Los cursos blockchain preparan a los alumnos para que sean pioneros en una industria nueva que está en pleno crecimiento. En el postgrado se enseña qué es, cómo funciona y cómo se aplica la tecnología blockchain, junto con otras tecnologías punteras que también son utilizadas en la industria Fintech. De esta manera, se adquieren habilidades para conceptualizar nuevos proyectos basados en tecnologías disruptivas como es el blockchain.

El centro Blockchain School for Management está formado por un equipo activo de profesionales que desarrollan los contenidos de los cursos y posgrados de acuerdo a las necesidades de la actualidad. Todos los títulos que otorga la escuela están registrados en la blockchain de Ethereum, que es una de las mayores garantías de autenticidad.

A través del postgrado que dicta Blockchain School for Management los alumnos aprenden a programar blockchain y aplican la teoría en situaciones reales a través de casos de negocios, lo que los prepara para diseñar soluciones a medida para las organizaciones e industrias que lo requieran.

