Las fundas de circonio estéticas y las carillas de porcelana en grupo anterior Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 15:34 h (CET)

Las prácticas que componen la estética dental permiten mejorar el aspecto de una persona, así como su confianza y autoestima. Una sonrisa perfecta es una carta de presentación favorable tanto en las relaciones sociales como en las laborales.

En la clínica Sonrisas de Corrales Dental, se aplican las últimas técnicas de estética dental con excelentes resultados tanto a corto como a largo plazo. Dentro de las prácticas corrientes que se realizan en la institución se encuentran la aplicación de fundas de zirconio estéticas y la colocación de carillas de porcelana en grupo anterior.

¿Qué ventajas presentan las fundas de zirconio estéticas? Las fundas de zirconio están especialmente indicadas para la zona de la sonrisa, o sea para las piezas dentales más visibles y se emplazan sobre implantes dentales o dientes que estén deteriorados. Al ser de un material traslúcido, aportan naturalidad y son una gran opción para las rehabilitaciones estéticas. Nadie es capaz de distinguir entre una funda de zirconio y un diente natural.

Por otra parte, son extremadamente resistentes a las fracturas, por lo cual permiten comer cualquier tipo de alimento. Además, el zirconio es un material biocompatible con el organismo humano y no genera ningún tipo de reacción alérgica.

Asimismo, estas fundas no se oscurecen por el contacto con los alimentos o las bebidas a través del tiempo. Tampoco provocan la aparición de zonas oscurecidas alrededor de las encías. A pesar de esto, estas son solo algunas de las ventajas que se presentan en relación con las coronas de metal y cerámica tradicionales.

En qué casos usar carillas de porcelana en grupo anterior Las carillas de porcelana son prótesis que se adhieren fijamente a la cara anterior de los dientes para mejorar aspectos estéticos como el color, la posición de la dentadura o la forma y el tamaño de la pieza dental. Estas se aplican también sobre dientes rotos o desgastados por el paso del tiempo.

Estas carillas están compuestas por cerámica de vidrio reforzada con otros materiales como la leucita, lo que las hace más resistentes y duraderas que los dientes del ser humano. Igualmente, las piezas se hacen a medida para cada paciente, su apariencia es natural y el color no varía por al menos 10 o 15 años.

Las carillas de porcelana en grupo anterior son recomendadas para aquellas personas que gozan de una buena salud dental y buscan embellecer su estética. También se aplican a quienes quieren mejorar la posición de sus dientes sin recurrir a aparatos de ortodoncia.

La aplicación es sencilla y con posterioridad solo requiere de los cuidados de higiene habituales. Es necesario cepillar los dientes tres veces al día y utilizar hilo dental. Además, se aconseja acudir a una visita anual con el dentista para realizar una limpieza profunda y evitar las caries.

En la clínica Corrales Dental es posible acceder a la aplicación de fundas de zirconio estéticas y carillas de porcelana en grupo anterior para mejorar la apariencia dental y gozar de una sonrisa espléndida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.