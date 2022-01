Los beneficios de la depilación láser, con Sapphira Prive Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 15:03 h (CET)

Una de las mejores opciones a la hora de eliminar el vello de manera definitiva hoy en día es la depilación láser.

Este método de depilación es uno de los más efectivos y recomendados por los centros de estética de todo el mundo.

Por este motivo, cada vez son más los centros que ofrecen este servicio. Sapphira Prive, es una gran opción a la hora de elegir un centro de depilación láser en Barcelona gracias a su excelente trabajo y experiencia.

¿Cuáles son los beneficios de la depilación láser? Existen varias ventajas a la hora de realizar un procedimiento estético de depilación con láser. Una de las principales es que tiene resultados prolongados, por lo que la eliminación del vello es casi definitiva o entre un 90% a un 95 % de efectividad.

Por otro lado, es un método que no implica dolor intenso a diferencia de la cera, además de cuidar la piel, quitar manchas, evitar enfermedades como la foliculitis o el exceso de bello y prevenir reacciones alérgicas o cortes como puede pasar con otros métodos.

La depilación láser es rentable a largo plazo, ya que al cabo de un tiempo se recuperará la inversión y no se seguirá invirtiendo en cremas o cuchillas depilatorias, por lo que también es una buena opción para el bolsillo. Finalmente, la depilación láser permite a las personas mantener un cuidado de su higiene personal y ganar autoestima al sentirse bien y cómodas consigo mismas.

Los avances de la depilación láser La evolución de la depilación con láser ha sido notable durante los últimos años. En sus inicios este era un proceso lento, doloroso y poco efectivo, con recomendaciones especiales entre sesiones y no era posible hacerlo durante el verano. Sin embargo, ahora existe un método diferenciado y más exacto que se adapta a cada tipo de piel y de cabello, que además es de alta precisión y consigue una alta efectividad con menos sesiones.

Se trata de la depilación láser triple onda, la última generación del láser de diodo. Este novedoso sistema cuenta con tres longitudes de onda, lo que se convierte en la combinación perfecta para trabajar de manera individual o conjunta consiguiendo resultados no solo de eliminación de vello sino también de rejuvenecimiento de la piel.

Sapphira Prive es un centro de estética independiente en el que se realizan tratamientos de estética avanzada y depilación láser de manera profesional y experta, que asesoran a sus clientes y resuelven sus dudas. En su página web se pueden consultar los servicios disponibles así como los precios.

