Beatriz Arteaga Pitzenbauer, artista de lo cotidiano

jueves, 13 de enero de 2022, 15:12 h (CET)

A través del arte es posible observar el recorrido de la historia del ser humano. En las creaciones, los artistas logran expresar sus ideas, sentimientos o emociones. El proceso creativo no es más que una manifestación y para Beatriz Arteaga -cuyo pseudónimo artístico es WETRIS- su principal fuente de inspiración creativa es dar forma a las emociones que acompañan cada día.

El resultado es una obra fresca, espontánea y actual. Fresca en su color, en sus formas y composición y en su luz. Espontánea porque es intuitiva, divertida y también por su personalidad. Y actual, porque no hay nada más actual que las cosas, las personas y los acontecimientos que las rodean, a lo que cotidianamente no prestan la suficiente atención porque vive con ellas y se desarrolla al mismo tiempo.

De la inquietud a la creación artística Poco a poco, mirando hacia adentro y afuera, observando el día a día, Beatriz Arteaga crea sus obras. En palabras de la propia artista “No es inspiración, es una necesidad casi vital de traducir las emociones que, día a día, me acompañan”. Y cuando una persona que tiene capacidad artística encuentra las ideas, cualquier cosa puede pasar.

Es así es como nacen obras y series como “Niños”, que quiere rendir un tributo a los pequeños inmigrantes que cruzan mares en la búsqueda de una mejor calidad de vida. “Fisuras” es una mirada a las roturas existentes en la sociedad, nacida del conflicto independentista catalán. “Postizo” se trata de una reflexión sobre la hipocresía social. En “Células”, la vida se reduce a su mínima expresión, a su esencia y donde está el verdadero el origen de toda transformación.

Lo cotidiano como escenario, una visión creativa de la realidad, con identidad propia y sincera. Esto es lo que se puede disfrutar en el sitio web de la artista. Un viaje hacia quién sabe donde, cuya intención en compartirlo y que sea disfrutado con libertad, con la misma actitud fresca y espontánea con la que ha sido creado.

Ejemplares de la obra gráfica original a un precio razonable Si hay algo que podría definir a Beatriz Arteaga es su relación permanente con diferentes formas de expresión artística. La música, la danza, la pintura, el grabado o el diseño gráfico, entre otras, siempre han estado presentes en su vida, en su entorno, por una u otra razón. Y esta es su pasión.

Licenciada en Bellas Artes y especialista con una larga experiencia en Diseño Gráfico, Beatriz Arteaga fusiona lo mejor de ambas profesiones. En su web es posible encontrar ejemplares de obra gráfica original a un precio muy razonable,presentadas en ediciones limitadas a un número de 10 reproducciones, las cuales incluyen el número de edición y serie en el que fueron elaboradas (tiradas limitadas, firmadas y con certificado de autenticidad), impresas con tintas ecológicas y en papel Hahnemühle Fine Art Baryta 100% algodón.

Obras llenas de luz y color, dinámicas y “musicales”. Sin duda, una excelente opción para aquellos que valoran la originalidad y, por qué no, la exclusividad.

Asimismo, la artista también ofrece dentro de su web sus pinturas originales, desarrolladas en óleo y acrílico sobre lienzo, así como también una variedad de collages y diseños producidos con técnicas mixtas.

Algunas de estas obras han quedado seleccionadas para participar en exposiciones nacionales y han viajado a ferias internacionales.

