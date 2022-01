Ropa interior de hilo de soja de la mano de ZD Zero Defects Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 13:49 h (CET)

El color, como se ven puestas y el modelo son los principales atributos en los que se fija una persona a la hora de comprar ropa interior, dejando de lado el tejido que se ha empleado para fabricarlo. No obstante, no se debe pasar por alto este aspecto, ya que de este depende la calidad y la comodidad de la prenda.

ZD Zero Defects fabrica ropa interior de hilo de soja tanto para mujeres como para hombres. Nacida en 1920, esta empresa tiene entre sus objetivos la búsqueda del confort para sus clientes, reconociéndose por el uso de materiales únicos y ecológicos en la creación de sus piezas, entre los que destaca el hilo de soja.

¿Qué es el hilo de soja? Este es un hilo producido haciendo uso de las fibras que se derivan de la soja. El tejido 100 % natural aporta muchos beneficios a la piel, además de ser respetuoso con el medio ambiente.

La fibra de soja es la única fibra de carácter vegetal que puede ser recuperada. Por esta razón, es posible extraerla a partir de los desechos de la fabricación del tofu y la leche de soja. Estos residuos son aprovechados en la creación del hilo.

El hilo de soja es mucho más fresco y suave que el algodón común y es ideal por su alta capacidad de absorción de la humedad, permitiendo mantener secas las zonas íntimas.

Sirve también como desodorante, eliminando el olor corporal. Este tejido es antialérgico, por lo cual evita aparición de hongos y reacciones desfavorables en las pieles sensibles. Por otro lado, la soja posee propiedades hidratantes, suavizantes y nutritivas, estimulando así la renovación celular y reforzando la producción de colágeno en la piel.

Ropa interior de calidad en ZD Zero Defects La empresa ZD Zero Defects tiene un alto cuidado de cada detalle. Su principal preocupación es brindar a los clientes ropa interior hecha con productos de calidad. Así, surge la necesidad de emplear materiales únicos en la fabricación, como son el hilo de Escocia, algodón Giza, algodón orgánico y el hilo de soja.

Fabrican una gran variedad de ropa interior, incluyendo también camisetas, calcetines y pijamas, todos hechos a mano. No hay limitación de tallas y ofrecen la posibilidad de personalizar las piezas. Fabrican gran variedad de ropa interior, incluyendo además camisetas, calcetines y pijamas.

Hablar de ZD Zero Defects es hablar de verdadera comodidad. Toda su línea de ropa interior comparte como características la elasticidad, confort, transpiración y durabilidad, sin olvidar la preocupación por el ambiente y el uso materiales reciclables para la creación del hilo de soja.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.