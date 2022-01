El peso de la báscula no es lo importante a la hora de mejorar el físico, según los expertos de PmteamWomanFit Emprendedores de Hoy

El peso que muestra la báscula es un dato objetivo para alguien que quiere afrontar un cambio en su dieta y sus costumbres para modificar su cuerpo. Lo importante en una dieta, según el consenso de los nutricionistas y especialistas en la materia, más allá de pesarse para tener un método sencillo de control, es perder grasa, y no necesariamente peso.

Alguien que opta por la alimentación saludable y comienza a entrenar no necesariamente va a perder peso, puede mantenerlo eliminando la grasa, y creando masa muscular. El entrenador personal en Gran Canaria Peter Martín, creador del método PmteamWomanFit, aconseja que es mejor guiarse por las sensaciones, por las medidas y por como uno se ve frente al espejo.

Mejorar el físico y la salud de las mujeres con este método El método PmteamWomanFit está diseñado para mejorar el estado de salud y rendimiento físico de las mujeres. Los hombres producen más testosterona que las mujeres, por lo que consiguen mejores resultados cuando se someten a una dieta que limita el número de calorías. El proceso hormonal de la mujer, su ciclo menstrual y la menopausia tienen incidencia en la formación de los músculos y la distribución de la grasa corporal.

Todos estos son factores que el entrenador personal femenino Peter Martín tiene en cuenta a la hora de diseñar un plan de alimentación y entrenamiento. A medida que pasa el tiempo, la mujer acumula grasa en la cintura, las piernas y los glúteos. Una de las formas de neutralizar estos efectos es mediante un plan de alimentación personalizado para acelerar el metabolismo sin necesidad de padecer la sensación de hambre.

El complemento necesario para quemar calorías es la actividad física. Peter Martín, también especialista en fitness femenino, posee el conocimiento técnico necesario para indicar un mejor entrenamiento y desarrollar cada grupo muscular. La explicación correcta de cada ejercicio es fundamental no solo para obtener resultados, sino también para evitar dolores o lesiones.

Para conseguir objetivos se requiere motivación El entrenamiento puede realizarse en el gimnasio o en casa. El entrenador personal adapta el plan a los objetivos de cada mujer. La actividad física puede orientarse a reducir el índice de grasa, ganar masa muscular o mantener un estado físico saludable, en combinación con un plan de alimentación.

Ahora bien, según sostiene Peter Martín, lo que es clave para alcanzar cualquiera de estos objetivos es la motivación. El esfuerzo, la disciplina, la constancia y la dedicación no pueden faltar. “Los resultados llegan, hay que tener paciencia y confianza en el equipo que te asesora, esto es un estilo de vida”, aseguró recientemente el entrenador personal femenino en su cuenta de Instagram.

A través del método PmteamWomanFit ya son miles las mujeres que, reconociendo que el peso en la báscula no es lo importante, consiguieron mejorar sus cuerpos, fortalecer su sistema inmunológico y optimizar tanto el estado de ánimo como la seguridad en ellas mismas.

