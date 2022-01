Ayuda y soporte para montar una tienda online de la mano de expertos, por ComercioPlus Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 13:17 h (CET)

La sociedad de hoy demanda que los negocios dispongan de una plataforma web para construir una imagen positiva. La era digital se caracteriza, en parte, por no necesitar acudir a una tienda física para comprar un producto. Las personas acostumbran a usar su acceso a internet para conectar con un negocio a día de hoy.

Por este motivo, el servicio de ComercioPlus es una ventaja para las pequeñas y medianas empresas que desean posicionarse en internet. La compañía, con sede en Madrid, ofrece ayuda y soporte para montar una tienda online.

Asesoría a cargo de un equipo de expertos Para llevar a cabo la construcción de un e-commerce es importante disponer de un equipo de profesionales experimentados. ComercioPlus cuenta con 20 años de experiencia fortaleciendo con éxito las marcas de pymes y personas autónomas en toda la región.

Los servicios que ofrece la agencia van desde la creación de un dominio personalizado hasta la configuración de sistemas seguros de pago en línea. La asesoría incluye acciones de marketing como newsletters, promociones y posicionamiento en buscadores para incrementar la reputación en la web. Y además establece estrategias de integración para redes sociales.

Todos los movimientos de la tienda son gestionados a través de una plataforma web proporcionada por ComercioPlus. Esto permite monitorear las actividades del negocio sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

Consejos para antes de crear una tienda online El proceso de construcción comienza con la elección del nombre y dominio personalizado de la tienda. El consejo es que sea un nombre llamativo y que resuma en pocas palabras el tipo de servicio ofrecido para luego alojarlo en un hosting de calidad.

Lo siguiente es establecer la lista de productos disponibles evitando la sobrecarga de contenido. Es preferible agregar los datos importantes como la imagen, descripción, valor y formas de pago.

Para acabar con éxito el proceso de construcción de una tienda online, es fundamental dedicar tiempo al diseño de la imagen. Elementos como el logotipo, la tipografía, el tamaño de las imágenes, los colores de fondo y demás, deben ser elegidos con un objetivo específico. No siempre lo que se ve mejor es lo ideal para el diseño de una página.

Los planes de ComercioPlus van desde los 30 € por mes, y cada uno de ellos se adapta a las necesidades y especificaciones del negocio. La página web de la agencia ofrece la opción de visualizar una tienda demostración de forma gratuita para probar el servicio y empezar a disfrutar de las ventajas que ofrece la tecnología a los negocios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.