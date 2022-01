AgiloDrive2: Schaeffler fomenta la producción flexible y digitalizada de motores eléctricos Comunicae

jueves, 13 de enero de 2022, 16:22 h (CET) Iniciado el proyecto de investigación AgiloDrive2, financiado por el gobierno alemán por un importe total de 33,7 millones de euros. Schaeffler lidera el consorcio cooperando con 17 reconocidos partners de la industria y la investigación. Digitalización y automatización como clave para la fábrica flexible y sostenible del futuro. El emplazamiento de Bühl se convierte en una planta primaria, líder a nivel mundial en la producción de motores eléctricos Como líder del consorcio con 17 partners, el proveedor de los sectores de la automoción y la industria Schaeffler ha lanzado el proyecto de investigación AgiloDrive2, financiado por el Ministerio de Economía y Energía (BMWi) de Alemania. El objetivo de este proyecto de tres años de duración consiste en desarrollar un sistema de producción ágil y digitalizado, con un concepto de producto modular para motores eléctricos innovadores. El proyecto AgiloDrive2 se centrará, asimismo, en las opciones para que la producción de motores eléctricos sea más flexible, sostenible y rentable, a partir de tecnologías de producción basadas en datos, cadenas de proceso ágiles y arquitecturas de control inteligentes. "Schaeffler es un líder tecnológico en el campo de la e-movilidad y se caracteriza por un alto nivel de experiencia en la producción", ha dicho el Dr. Jochen Schröder, responsable de la división e-Mobility en Schaeffler AG. "Como líder del consorcio, aportaremos nuestra amplia experiencia como pioneros en e-movilidad y daremos un importante impulso a este proyecto con partners importantes. La digitalización y la automatización son clave para la fábrica sostenible del futuro; además generan oportunidades tanto para nosotros como para nuestros clientes a lo largo de toda la cadena de valor." El objetivo, una vez completado el proyecto, consiste en transferir de forma rápida y fluida los resultados de AgiloDrive2 a la producción de motores eléctricos en el emplazamiento de Bühl, la sede de la división Automotive Technologies, donde actualmente está en construcción una planta primaria de última generación y líder a nivel mundial para la producción de motores eléctricos. El proyecto ha llegado precedido por una colaboración de 18 meses con el Karlsruher Institut für Technologie (KIT), financiada por el Ministerio de Economía, Trabajo y Turismo del estado federal alemán de Baden-Wurtemberg.

Producción ágil para los motores eléctricos de Schaeffler

En términos de propiedades técnicas y en función del tipo de electrificación que se emplee, la topología de los motores eléctricos puede variar considerablemente, por ejemplo en lo relativo al tipo de bobinado, espacio constructivo, par, potencia continua y comportamiento de funcionamiento. Schaeffler ofrece motores eléctricos con todos los grados de electrificación para módulos híbridos, transmisiones híbridas y ejes totalmente eléctricos, con un amplio rango de potencia de 20 a más de 300 kW. "Respondemos a la variedad de versiones y la volubilidad de las cantidades con un método de producción ágil, que nos proponemos desarrollar y validar conjuntamente en el proyecto AgiloDrive2", ha dicho Thomas Pfund, responsable de la unidad de negocio de motores eléctricos en Schaeffler. Por tanto, se trata de desarrollar un sistema de producción versátil que siga un principio de co-diseño de producto/producción y fomente una estrecha colaboración entre el desarrollo del sistema de producción y el sistema del producto. "En vez de líneas de producción rígidas, apostaremos por módulos de tecnología altamente flexibles, digitalizados y eficientes, que se puedan ampliar fácilmente, que permitan configuraciones e interconexiones flexibles, y que se pueden establecer en una base de software". Las conexiones estandarizadas de las máquinas, las interfaces de hardware y software y los patrones de comunicación entre fabricantes deberían ayudar a adaptarse a la creciente complejidad y permitir la rápida integración de los sistemas de acuerdo con el enfoque de "plug and produce". Una estructura modular de las máquinas permite reutilizar los equipamientos de producción de modo eficiente y sostenible. Los gemelos digitales posibilitarán una planificación de producción eficiente y una puesta en marcha rápida, mientras que las soluciones de IA incrementan la calidad del producto y los métodos digitales de cualificación facilitan y aceleran la formación de los empleados.

AgiloDrive2: partners importantes de la industria y la investigación

El proyecto de investigación AgiloDrive2, con una duración de tres años y un volumen total de 33,7 millones de euros, se financia por el Ministerio alemán de Economía y Energía (BMWi) en el marco de la directiva de financiación "Digitalización de los fabricantes de vehículos y la industria proveedora", y cuenta con el apoyo del patrocinador del proyecto VDI Technologiezentrum GmbH. Schaeffler dirige el proyecto como líder del consorcio y asume la responsabilidad general de las actividades de investigación. Además de Schaeffler, 17 partners procedentes de la industria y la investigación participan en el proyecto: 4D GmbH, Braun Sondermaschinen GmbH, Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, e-mobil BW GmbH, FormiKa GmbH, Gehring Technologies GmbH + Co. KG, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Koob Testsystems GmbH, KUKA AG, LTB Bachofer GmbH, Magnet-Physik Dr. Steingroever GmbH, pro-beam systems GmbH, SCHUNK GmbH & Co. KG, Siemens AG, STAHL GmbH & Co. KG, TRUMPF Laser GmbH, WAFIOS AG.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

