La importancia de un buen asesoramiento legal en los desplazamientos de los trabajadores

jueves, 13 de enero de 2022

El desplazamiento de trabajadores es la acción que se realiza cuando una empresa traslada a un trabajador a otra compañía o una sucursal de la misma ubicada en otro estado o incluso país de forma temporal. Realizar este proceso conlleva todo un mecanismo legal que tiene que ver con permisos y trámites de extranjería que le permita al colaborador emigrar para trabajar en otro país.

Debido a la importancia que tiene este aspecto en muchas organizaciones, Desmon Abogados ofrecerá asesoría en estas cuestiones en la ciudad de Murcia.

El desplazamiento laboral: ¿qué es exactamente? Las principales condiciones para realizar un desplazamiento laboralson que el tiempo de trabajo del empleado no debe exceder los 24 meses, este debe haber cotizado, como mínimo, un mes en alguna empresa española y no debe ser enviado a sustituir a otro trabajador desplazado a menos que ya se haya cumplido el tiempo máximo de servicio. Estos procesos se realizan entre países de la Unión Europea, ya que los requisitos que tienen los comunitarios para movilizarse geográficamente de nación en nación son flexibles.

Los trabajadores desplazados deben disponer del certificado A1 que sirve para demostrar que esa persona actualmente cotiza en la seguridad social de su país. Para tramitarlo, se necesita enviar una solicitud junto a toda la documentación necesaria ante la Dirección Provincial de la Tesorería General. Además, la compañía debe cumplir con la obligación de notificar mediante escrito a la autoridad del Trabajo en España los posibles accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Contar con un asesoramiento adecuado es relevante a la hora de desplazar un empleado Hoy en día, las leyes en España y a nivel internacional protegen a los trabajadores de las organizaciones con el fin de garantizar buenas condiciones laborales para todos los ciudadanos. Por ello, es muy importante un buen asesoramiento legal en los desplazamientos de los trabajadores, ya que un trámite mal hecho, un dato incompleto o una documentación ausente pueden frenar estas acciones o en el peor de los casos, causar fuertes multas a las empresas.

Por ello, y con el fin de ayudar a las empresas a estar en regla, Desmon Abogados realiza asesoría de primera calidad a las compañías en todos sus temas legales. Para contactarlos, se puede hacer a través de su plataforma web, donde se ingresarán los datos y se podrá reservar una cita de lunes a viernes entre las 10:00 de la mañana y las 14:00 de la tarde. Ahí también se puede ayudar a tramitar, en caso de ser necesario, un permiso de residencia y trabajo.

Esta compañía cuenta con un equipo de profesionales perfectamente capacitados en los ámbitos de derecho profesional y brindan un trato personal y cercano. Su oficina de Murcia se ubica en la Avenida Aviación Española, 49.

