Las chimeneas de leña y su impacto en el ahorro energético del hogar, por DAE

La venta de leña e instalaciones de chimeneas aumentó un 20% en España a lo largo de los dos últimos años. En gran parte, el motivo de los nuevos contratos ha sido la crisis de los precios de la luz, ya que las personas prefieren hacer una sola inversión y disfrutar de la calefacción natural.

Los propietarios de inmuebles deben responder a ciertos requisitos para poder comprar y colocar una chimenea de leña sin problemas de tiro. Es por ello que DAE, uno de los fabricantes con mayor trayectoria del país en materia de chimeneas, fue el fabricante que realizó la primera chimenea metálica en España y ofrece una variedad completa para distintos tipos de espacios.

¿Cómo ayudan las chimeneas a ahorrar energía? Para que una chimenea de leña realmente ahorre energía debe adaptarse a los espacios del lugar y no depender de otros artefactos de calefacción o iluminación que incrementen el precio de la factura. De tal forma, los valores de coste se mantienen por debajo de la media y el cliente no gasta tanto.

Escoger la chimenea que se adapte a un hogar específico es trabajo de un profesional. El equipo de DAE ofrece este tipo de asesoría. Dicho fabricante presenta hasta 20 tipos diferentes de chimeneas, todas ellas fabricadas en chapa de acero y siempre artesanalmente y lejos de grandes producciones. Sus diseños están enfocados a generar ambientes acogedores y proporcionar una sensación inigualable, ya que son unos grandes puristas del fuego. Sorprende que ninguno de sus modelos incorpore cristal para cerrar el fuego. El director, Antonio Lozal comenta que “una chimenea está concebida para aportarnos calor y sensaciones, por lo que si la cerramos con cristal se convierte en una estufa y lo que queremos es que el fuego se pueda ver, oler y escuchar. De hecho, nuestras chimeneas están diseñadas para que actúen como cajas de resonancia a la hora de escuchar el crepitar de la leña”.

¿Cuáles son los modelos de chimenea más ideales para ahorrar energía? DAE destaca la chimenea CAPILLA, CLOTUS y CADAQUES para garantizar el ahorro energético en casas pequeñas. Los ejemplares son estrechos y se caracterizan por su poder de calefacción. Dependiendo de la preferencia del decorador, la instalación puede ser anclada a la pared, con pie a suelo o de manera suspendida.

Por otra parte, los diseñadores de hogares más grandes tienen otra opción recomendada: las chimeneas POLO. Estas son de grandes medidas y sirven como el centro de la habitación de donde se coloquen. Al ser versiones abiertas, el fuego está más expuesto y la calefacción alcanza más distancia. Además, también pueden servir como barbacoas si se instalan en exteriores.

El ahorro energético es posible solo cuando el calor de las chimeneas llega a los rincones de la vivienda. Es por ello que los usuarios deben escoger entre modelos de esquina o frontales, con o sin chapas y entre ejemplares con o sin rejillas. Todas estas chimeneas de leña están disponibles en el catálogo de DAE, incluyendo sus respectivas parrillas y campanas para lograr una temperatura agradable y un alivio económico a largo plazo.

Los interesados en buscar una chimenea exclusiva de diseño y con firma de autor pueden visitar su web y enseguida podrán apreciar que tendrán una chimenea funcional en invierno y una escultura en verano.

