Aprender a convencer y comunicar de forma eficaz con el curso de Academia de Oratoria Neotelling

De nada sirve una buena idea si uno no sabe comunicarla. Ese es el lema principal de Rocío Martín, la experta en oratoria y creadora de la Academia de Oratoria Neotelling, licenciada en Comunicación Audiovisual y especialista en Comunicación Política.

Aprender a comunicar en entornos digitales y con nuevas tecnologías es una de las habilidades indispensables en una actualidad marcada por los encuentros virtuales. Se trata de un talento requerido por políticos, empresarios, docentes y cualquier individuo que desee explicar un proyecto o comunicar una idea. Para ello, Rocío Martín imparte un curso de oratoria que se adapta a las necesidades de cualquier persona que necesite realizarlo.

Comunicación efectiva y cursos de oratoria El arte de convencer y comunicar de forma eficaz es útil en distintas circunstancias de la vida. Le sirve a un empresario o a un empleado para desenvolverse ante distintas situaciones cotidianas en una compañía, pero también a un político para conectar con los ciudadanos (quienes son sus potenciales votantes) o a un docente para lograr la atención de sus alumnos. Así, la comunicación efectiva posibilita lograr mejores relaciones y si no se adapta a cada canal no se estarán aprovechando las oportunidades de cada canal.

A través de la Academia de Oratoria Neotelling, es posible acceder a un curso de oratoria que se ajusta a las necesidades individuales de cada caso y aprender a comunicar de forma efectiva. Rocío Martín imparte formaciones en directo, tales como sesiones de inspiración o talleres que se celebran en formato presencial, en vivo a través de medios digitales o de forma híbrida. También existe la posibilidad de realizar los cursos online, que incluyen retos grabados, para que el alumno pueda adquirir los conocimientos cuándo y dónde quiera.

Otra opción es la de recurrir al servicio de mentoring individual y realizar sesiones personales en directo, lo que es posible realizar de forma presencial o a través de plataformas virtuales.

Otras temáticas relacionadas con la comunicación y la oratoria En Academia de Oratoria Neotelling, el objetivo no solo es aprender a comunicar, sino hacerlo en las circunstancias que resultan más útiles en la actualidad. Es por ello que los cursos abarcan temáticas como la oratoria digital, que consiste tanto en hablar en público con nuevas tecnologías y a través de entornos digitales, como a través de un móvil o un ordenador.

También es posible aprender a construir presentaciones eficaces, de tal forma que se logre mantener la atención de la audiencia.

La comunicación efectiva es, además, una herramienta útil para gestionar equipos en remoto y liderar videoconferencias. Cuando se da hoy en día una conferencia es necesario pensar tanto en la audiencia presencial como en la virtual, para ello existen técnicas específicas de comunicación verbal y no verbal que es posible dominar.

A través de un curso de oratoria en la Academia de Oratoria Neotelling, todas aquellas personas que busquen aprender a comunicar podrán adquirir las herramientas para hacerlo de forma efectiva y así llegar con su mensaje a la audiencia que deseen.

