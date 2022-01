Jugar a la Bonoloto con la web o la app de La Lotera Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 12:42 h (CET)

Para poder participar en el sorteo de Bonoloto de hoy, la app de La Lotera es una de las mejores plataformas para hacerlo. Esta es un punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado desde donde se pueden adquirir los boletos fácilmente a través de la web, desde casa y en cualquier momento.

Se trata de una app disponible de forma gratuita para Android y en la plataforma de App Store, totalmente segura y sin comisiones de recargo. Allí se puede comprar el boleto para la Bonoloto y probar suerte en cualquiera de sus sorteos de la semana.

Jugar bonoloto onlinea través de la app de La Lotera La bonoloto es un juego de azar cuyos sorteos se realizan todos los días exceptuando los domingos, a las 21:30 horas. La dinámica del juego está basada en la lotería de números La Primitiva. Actualmente, está regulada por Loterías y Apuestas del Estado y sus sorteos se realizan en el Salón de Sorteos de esta entidad.

Los boletos para jugar bonoloto onlinese pueden adquirir a través de la app de La Lotera, donde se deben seleccionar 6 números del 1 al 49, según la elección del cliente para el bloque de la sencilla, siendo la forma más fácil y segura de comprar un boleto online para este sorteo. La app también tiene una casilla que permite al usuario dejar que el sistema elija al azar el boleto, pudiendo igualmente hacer hasta 8 apuestas por boleto, con 6 números por apuesta. De la misma manera, la app admite la opción de apuestas múltiples y reducidas, así como elegir el día del sorteo en el que el usuario desee jugar. Puede escoger un día entre lunes y sábado o participar en los 6 sorteos semanales.

¿Qué otros beneficios ofrece jugar Bonoloto con La Lotera? Al ser punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, comprar el boleto a través de la app es 100% seguro y el coste a pagar es igual que el que se pagaría en cualquier otra administración. A esto se le debe sumar lo fácil que es jugar Bonoloto a través de la web y adquirir los boletos sin salir de casa, ya que nunca cierra, permitiendo jugar las 24 horas del día. A través de ella, también se comprueban los resultados mediante un código QR. Esta tecnología permite escanear el boleto y comprobar instantáneamente si está o no premiado.

Para comenzar a jugar, únicamente hay que descargar la app en el dispositivo móvil del usuario. Pero si esto no fuera posible por alguna razón, su página web también ofrece las mismas facilidades, por lo que con un ordenador y conexión a internet se podrán disfrutar de las mismas ventajas que ofrece la aplicación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.