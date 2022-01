Cómo encontrar un empleo adaptado a cada necesidad gracias a un portal de trabajo Emprendedores de Hoy

Son muchas las personas de todas las edades en España que diariamente emprenden la búsqueda de un nuevo trabajo. La manera de buscar trabajo está completamente adaptada a las nuevas tecnologías y existen muchas herramientas que facilitan el proceso desde casa y con el requisito indispensable de tener un dispositivo con conexión a internet.

En este contexto, el portal de trabajo es una herramienta online a la que recurren usuarios y empresas en busca de ocupar nuevas vacantes. Jobatus, por ejemplo, es una de estas plataformas ideales para todas aquellas personas en busca de trabajo y para todas las empresas que quieren publicar ofertas de empleo y contratar a gente.

Factores a tener en cuenta para encontrar trabajo Uno de los factores fundamentales que las empresas tienen en cuenta a la hora de contratar a nuevo personal es la estructura del currículum. Las organizaciones desechan aquellos largos y tediosos, por lo cual resulta fundamental buscar un formato moderno que permita sintetizar la experiencia laboral, preferiblemente en un máximo de dos páginas.

Además de un currículum breve y sustancioso, también es importante el lenguaje que se plasma, es decir, evitar a toda costa palabras coloquiales, de la misma forma que los errores ortográficos y gramaticales.

En cuanto al contenido, es imprescindible resaltar toda la experiencia previa. Muchas empresas, actualmente, tienen en cuenta el trabajo de voluntariado como un factor muy positivo.

Por último, resulta interesante aportar un toque personal al currículum y plasmar algún interés que llame la atención del departamento de recursos humanos.

Empleos que cubren las necesidades específicas de cada profesional Una vez perfeccionado el currículum, llega la hora de buscar empleo. Jobatus es una plataforma que facilita todo este proceso. Para que todo se haga más sencillo, se puede hacer la búsqueda por región o por sectores, como administración de empresas, banca y finanzas, marketing y publicidad, informática y telecomunicaciones, hostelería y turismo, logística, construcción, etc.

Cuando la empresa verifica que un perfil se adapta a lo que se está buscando, llega el momento de la entrevista, la cual puede ser presencial u online. La persona que opta por un cargo debe transmitir mucha seguridad en el momento de dar una respuesta al entrevistador sobre sus conocimientos profesionales.

Lo más recomendable es indagar previamente sobre las posibles preguntas que el entrevistador puede realizar, según el área. También es de suma importancia leer un poco de información sobre la empresa, ya que muchas veces RRHH tiene en cuenta este detalle, incluso puede formular preguntas relacionadas con la organización.

Por último, en portales de empleo como Jobatus, se permite buscar el trabajo ideal a media jornada, jornada completa, trabajo remoto, etc. Este tipo de plataformas se convierten en herramientas ideales para encontrar trabajo o publicitar ofertas de forma rápida y sencilla.

