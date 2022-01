El Grupo Merca2 adquiere la histórica cabecera Motor16 Comunicae

jueves, 13 de enero de 2022, 13:38 h (CET) El Grupo Merca2 sigue creciendo. La empresa mediática controlada por Alejandro Suárez (que posee los portales Merca2, Moncloa.com, Qué! y Cotilleo) ha adquirido el 100% de las participaciones del grupo Sexta Marcha, propietario de Motor16 y la revista Gran Auto Motor16 es una de las revistas de referencia del sector. Es líder en difusión en su disciplina según datos de la OJD, tiene 38 años de trayectoria y acumula cerca de 2.000 números publicados. Nacida en octubre de 1983 dentro del desaparecido Grupo 16, la publicación perteneció después a Vocento y posteriormente fue adquirida por sus empleados por medio de una management buyout.

Ahora, con esta operación, el Grupo Merca2 también contará entre sus cabeceras con “Gran Auto”, publicación trimestral dedicada a los grandes temas del automóvil; y la revista profesional “Motor16 Flotas y Empresas”, que se distribuye por suscripción entre gestores de flotas y directivos del sector. En total, el grupo Sexta Marcha tiene una plantilla de 13 personas y una facturación cercana al millón de euros anual.

El grupo Merca2 suma las cabeceras Motor16 y Gran Auto a las que ya tenía: Merca2, Moncloa.com, Qué! y Cotilleo.

De ahora en adelante, Motor16 pasará a ser el canal de motor del Grupo Merca2, manteniendo su identidad y los criterios de rigor y profesionalidad en las pruebas y el tratamiento de la información de la revista. Gracias a esta alianza, el portal online (www.motor16.com) -que será totalmente reformada en los próximos meses- "se podrá situar entre los medios más influyentes y de mayor audiencia con el objetivo de superar el millón de lectores únicos mensuales en el primer año", según comentan desde el grupo mediático.

Para alcanzar estos objetivos, el Grupo Merca2 mantendrá la totalidad de la plantilla de Motor16 y la ampliará, con especial atención a la producción de material audiovisual. En suma, potenciará la publicación online y la presencia en redes sociales, en paralelo a la revista en formato papel, que cuenta ya con casi 40 años de historia.

Además, en los próximos meses se creará la “Fundación Motor16”, una institución sin ánimo de lucro, con objeto de depositar en ella, digitalizar y abrir al gran público de forma gratuita uno de los mayores archivos editoriales de España -posiblemente el mayor del sector editorial del motor-, que recoge la historia del automovilismo en España en los últimos 40 años. Se trata de un fondo editorial de más de 1 millón de fotografías y decenas de miles de reportajes.

"Para nosotros es absolutamente estratégica la presencia en el mundo del motor. Y no hay mejor manera de hacerlo que de la mano de la cabecera histórica de más éxito en España, Motor16", ha comentado Alejandro Suárez, CEO de Grupo Merca2. "Con esta integración -señala el directivo-, potenciaremos Motor16 en Internet, en el ámbito multimedia y de los eventos. Hay quién dice que no es el mejor momento de la industria del motor. Yo, personalmente considero que eso es precisamente una oportunidad en un sector que genera el 11% del PIB y da trabajo al 9% de la población de nuestro país".

Por su parte, Ángel Carchenilla, editor y fundador de Motor16, opina que “todos los que componemos Motor16 estamos convencidos que tenemos una oportunidad magnífica de aprovechar al máximo los nuevos soportes de los que formamos parte. Es una realidad que entramos en un proceso irreversible de transformación en el que con nuestros referentes tradicionales queremos llegar al máximo de usuarios del automóvil”.

Abierto a nuevas compras de medios

Esta no es la primera adquisición del Grupo Merca2 en el sector editorial. En agosto de 2020 compró el Diario Qué!, pasando de 170.000 a 2,7 millones de lectores mensuales en solo 16 meses. Y para el futuro, desde el grupo de medios no descartan nuevas adquisiciones dentro del ámbito del deporte, la salud y el estilo de vida. Estas operaciones podrían ser tanto de medios tradicionales que necesiten adaptarse al campo digital, o de medios nativos digitales.

Fundado en 2016 por Alejandro Suárez -su CEO y único accionista-, el grupo Merca2 cuenta en la actualidad con más de 14 millones de lectores mensuales en sus cuatro publicaciones en línea: el diario económico empresarial Merca2 (5,2 millones), el confidencial político Moncloa.com (4,3 millones), el Diario Qué! (2,7 millones) y la revista de corazón Cotilleo (1,6 millones), según los datos de Comscore de Noviembre del año pasado.

El Grupo Merca2 tiene más de 60 empleados y en 2020 ha facturado 5 millones de euros con 2 millones de euros de EBITDA.

