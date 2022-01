Disfrutar de una experiencia única a través de una selección de platos XS con una combinación de sabores del mundo Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 12:05 h (CET)

El restaurante asiático Macao ha elaborado la propuesta ideal para los comensales exigentes que no se conforman con los platos típicos de un único país.

Los cocineros de sus dos sedes, ubicadas en la calle Palas del Rey y en Las Tablas, ofrecen una gran variedad en platos gourmet con el concepto “Sabores del mundo”, en los que se fusiona la sabiduría gastronómica ancestral de Asia y España, con las recetas que identifican a gigantes culinarios como Francia, Italia, Grecia, México y Perú.

Combinaciones originales con sabores de todo el mundo Abrir la carta de los restaurantes Macao es abrir la puerta a una degustación de presentaciones en pequeño formato de manera que los comensales pueden degustar varios platos. Cada uno de ellos promete ser una explosión de placer para los sentidos, al descubrir las combinaciones más originales y armónicas.

Con base en la cultura asiática y española, el menú plantea delicias como el rabo de toro a baja temperatura en su salsa, o el tuétano con miso rojo y hierbas aromáticas. Más allá de esta encantadora fusión, la cocina del restaurante ha incorporado en su carta a los sabores aztecas con platos como los tacos de pulled pork con pico de gallo y guacamole, las tostas mexicanas de atún rojo y lima y la burger de wagyu con cebolla caramelizada, además del salteado de champiñones en salsa chipotle, entre muchas más recetas donde los ingredientes americanos complementan la fusión Asia – España.

Otro ejemplo de ello es la leche de tigra peruana, que baña el ceviche o el sashimi de corvina, con el toque perfecto de la maracuyá o fruta de la pasión. El menú también incluye opciones más mediterráneas, entre las que destaca la milhojas de berenjenas rebozadas con bacalao y salsa de miel y yogur o el de costillas con puré de patatas y pasta de trufa negra.

Servicio delivery La amplitud de la carta en Macao y Lady Macao presenta a sus visitantes un auténtico viaje por el mundo a través del paladar, no solo para disfrutar en los dos locales madrileños, sino para llevar a casa a través del servicio delivery. Desde la página web o por llamada telefónica se puede hacer la reserva o el pedido.

En los restaurantes Macao, cada visita se convierte en un delicioso experimento a través de la fusión de culturas y el concepto tan español de tapas elevado al máximo nivel, en platos que siempre invitan a seguir viajando por el mundo a través de su carta.

