La importancia de tener una imagen de marca que se diferencie del resto, por Gritovisual

En el entorno actual, donde millones de personas inician sus emprendimientos a pesar de la dura competencia que existe actualmente en todos los sectores, es necesario que las empresas tengan una imagen de marca clara, unificada y reconocible para calar en la mente de los consumidores.

De hecho, hoy en día, grandes firmas como Nike, Apple, Disney o Coca Cola le deben gran parte de su éxito al poder que siempre han tenido para diferenciarse del resto. Ante esta situación, Gritovisualofrece un servicio de diseño de una imagen corporativa, el cual ayudará a las empresas a destacar en el mercado.

La relevancia de desarrollar una imagen corporativa La imagen de marca que proyecte una organización es clave para influir en una percepción positiva de sus clientes y del público en general. Trabajar bien este aspecto logrará una excelente reputación que permitirá a los usuarios confiar más en su empresa y, por ende, influir en una rápida decisión en el momento de adquirir los productos o servicios que se ofrecen. Por otro lado, una imagen positiva también ayudará a que la marca pueda diferenciarse y sobresalir entre la competencia. La cara que se muestra a la sociedad de la corporación no está relacionada con demostrar que su producto es el mejor o más innovador, ni que su empresa es la número uno del mercado. Su objetivo es conectar con el cliente, lograr que su experiencia de compra o consumo sea positiva, reconfortante y que lo haga sentir cómodo para tener la intención de regresar e incluso recomendarla a su entorno.

¿Cómo proyectar una imagen de marca que impacte en el público? Gritovisual ofrece cuatro tipos de servicio para ayudar a sus clientes a proyectar una imagen de marca reconocible.

El primero es el branding, donde se desarrolla un logotipo llamativo, se diseña la estructura de la papelería, se escogen los colores corporativos y se elabora el dossier de empresa. Este es un documento que ayuda al público objetivo a conocer más sobre la organización,respondiendo las preguntas: “¿Quiénes somos?” y “¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?”. De esta forma, se brinda un breve resumen de la historia de la empresa y se muestran los valores diferenciales que identifican a la marca.

Otro de sus servicios tiene que ver con la gráfica publicitaria que ve aspectos como cartelería, flyers y folletos, partiendo de la idea general que quiera transmitir el cliente. Todo sirve para comunicar, así que también se elabora un empaquetado de calidad, se arman los catálogos, la señalética para guiar a los clientes a desenvolverse por el espacio tanto físico como virtual y se diseña la página web. Esta debe estar en simetría con el resto de aspectos mencionados.

Gritovisuales un estudio de diseño, comunicación y publicidad de Zaragoza con 17 años de experiencia y que trabaja no solo con grandes empresas, sino también con pymes y nuevos proyectos que tratan de salir adelante.

