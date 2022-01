NIX Descanso revoluciona el sector del descanso en España Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 11:50 h (CET)

La falta de sueño y descanso son dos factores que han afectado durante los últimos años a los españoles. Por esta razón, cada vez más, descansar mejor se ha convertido en la prioridad de muchos con el fin de mejorar la calidad de vida. No obstante, en este contexto ha nacido una empresa española, que ha revolucionado el sector del descanso con sus colchones premium de alta calidad. Se trata de NIX Descanso, una compañía dedicada a ofrecer bienestar a las personas y a conseguir un descanso pleno y reparador a través de sus colchones y almohadas.

Una empresa que revoluciona el sector del descanso en España La elección de un colchón que se adecúe a las necesidades de la persona es fundamental para obtener una buena higiene del sueño así como grandes beneficios para la salud. Un colchón es producto dónde pasamos una media de 30.000 horas, por eso, es muy importante la calidad del sueño que ofrezca. NIX Descanso es una empresa relativamente joven que ha logrado revolucionar en España el sector del descanso por la calidad de los colchones que diseña y fabrica así como su apuesta por la tecnología e innovación.

La empresa utiliza materiales de alta calidad y somete todos los productos a rigurosas pruebas de calidad que garantizan los mayores beneficios a sus usuarios. Algunas de las ventajas que se alcanzan con sus colchones son, por ejemplo, una mejor calidad del sueño, un descanso reparador, disminución del estrés, del agotamiento, entre otros.

Productos revolucionarios de descanso Uno de los puntos que deja claro la empresa es que posiblemente sus productos no sean los más económicos del mercado, pero aseguran que sí son los más revolucionarios. Esta afirmación se basa no solo en el alto estándar de calidad que manejan, sino también en el diseño vanguardista de sus productos para garantizar el mejor y más confortable descanso. En su stock de colchones hay diferentes opciones que el cliente puede elegir. Algunos de ellos son, por ejemplo, el NIX TANIT, que representa la gama alta de su línea de colchones, fabricado con muelles ensacados e independencia de lechos. Este es actualmente lo máximo en ergonomía y comodidad. También está el colchón NIX SOMNIA, de tipo viscoelástico, que brinda una excelente sensación de confort debido a que es capaz de adaptarse al cuerpo del usuario.

Sin embargo, la gama top premium de NIX se conforma con el colchón NIX HIPNOS, el cual no solo ofrece todas las ventajas de los anteriores, sino que además posee tejido Celliant, que cuenta con certificación médica por sus beneficios a la salud. Además, posee un tejido especial de última tecnología llamado Thermotech Ice, que ofrece confort climático, manteniendo una agradable temperatura mientras se descansa en él.

