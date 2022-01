Contratar un seguro médico para ahorrar tiempo y esperas

En temas de salud, las personas esperan recibir un servicio que no suponga largas esperas y pérdidas de tiempo. No obstante, no siempre es así. Por esta razón, tener un seguro médico que garantice acceder rápidamente al especialista que se necesite es a menudo la opción más recomendable.

Pero, ¿cómo saber qué seguro de salud elegir? A menudo, son muchas las dudas que surgen a la hora de contratar una póliza de este tipo. Coberturas, copagos, precios… Thenowo ha conseguido dar respuesta a todas estas preguntas gracias a su comparador de seguros online, a través del cual todos pueden encontrar el seguro que mejor se adapta a su situación personal.

Casos en que es recomendable contratar un seguro de salud Como es evidente, es imposible predecir cuándo se va a necesitar un especialista de manera urgente. Además, hay casos en que haber contratado previamente una póliza de este tipo puede marcar la diferencia. Embarazos, rehabilitaciones, oncologías, cardiologías, ecografías y radiografías… Contratar un seguro médico no siempre significa que se pueda disponer de estos servicios desde el primer día. La mayoría de pólizas de salud tienen carencias, por lo que tendrá que pasar un tiempo hasta que estas coberturas estén disponibles.

Ventajas de contar con un seguro médico Hay muchas ventajas en contratar un seguro médico, pero indudablemente una de las principales razones tiene que ver con el hecho de que la persona podrá ahorrarse largas esperas y obtener diagnósticos de manera rápida.

Por otro lado, con una de estas pólizas se podrá tener acceso directo especialistas. Bastará con consultar el cuadro médico y elegir al profesional que necesite el paciente.

De la misma manera, se ofrece la posibilidad de ser atendidos en más hospitales y clínicas, una mayor libertad de horarios de atención e incluso la posibilidad de solicitar citas para segundas opiniones.

Después de saber las ventajas y todos los beneficios que ofrece un seguro de salud lo ideal es valorar los distintos tipos, precios y coberturas en seguros médicos que hay disponibles. La plataforma Thenowo facilita dicha tarea, ya que permite comparar entre una gran cantidad de seguros médicos para finalmente contratar el que mejor se adapte a las necesidades del usuario.