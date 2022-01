Occam se adhiere a la iniciativa Kit Digital para la implantación de soluciones digitales Comunicae

jueves, 13 de enero de 2022, 10:50 h (CET) Occam Agencia Digital participa en la iniciativa Kit Digital del Gobierno de España para digitalizar pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos de cualquier sector o tipología de negocio. El lanzamiento del programa por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé invertir más de 3.000 millones de euros con cargo en los fondos europeos Next Generation UE. Con Kit Digital, se subvenciona la implantación de soluciones digitales ya disponibles en el mercado La compañía Occam Agencia Digital se adhiere al programa Kit Digital lanzado por el Gobierno de España con el objetivo de digitalizar pymes y autónomos en todo el territorio nacional. Esta iniciativa pone a disposición de pequeñas empresas, microempresas y autónomos, de cualquier sector y tipología de negocio, una serie de ayudas económicas para subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado.

El programa ha sido lanzado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y se prevé invertir más de 3.000 millones de euros entre los años 2022 y 2023, con cargo a los fondos europeos Next Generation EU. Se trata de la iniciativa de transformación digital de mayor importe dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para solicitar el Kit Digital, las empresas deben registrarse en el portal acelerapyme.es y completar el test de diagnóstico digital, donde obtendrán el estado de digitalización de la compañía. Después, y una vez se cumplan todas las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria, pueden disponer de un bono digital con el que accederán a las soluciones de digitalización.

Hasta 2.000 euros en empresas de entre 1 y menos de 3 empleados y autónomos.

Hasta 6.000 euros en empresas de entre 3 y menos de 10 empleados.

Hasta 12.000 euros en empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. El objetivo de Occam al participar en el programa Kit Digital es contribuir en el avance significativo del nivel de madurez digital de las empresas a través de las soluciones de las que dispone la compañía:

Sitios web y presencia en internet . Creación de páginas web para pymes con el fin de dar visibilidad a los productos que ofrecen en internet.

. Creación de páginas web para pymes con el fin de dar visibilidad a los productos que ofrecen en internet. eCommerce . Creación de tiendas online de compraventa de productos y servicios.

. Creación de tiendas online de compraventa de productos y servicios. Gestión de redes sociales . Promoción de pymes en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc., para afianzar el vínculo con los clientes y potenciar sus ventas.

. Promoción de pymes en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc., para afianzar el vínculo con los clientes y potenciar sus ventas. Gestión de clientes . Mejora de la gestión de relaciones comerciales.

. Mejora de la gestión de relaciones comerciales. Business intelligence y analítica . Mejora de la toma de decisiones. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar.

. Mejora de la toma de decisiones. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Servicios de oficina virtual . Establecimiento de medidas interactivas para facilitar la colaboración y la comunicación entre empleados.

. Establecimiento de medidas interactivas para facilitar la colaboración y la comunicación entre empleados. Gestión de procesos . Automatización de factores relacionados con la pyme.

. Automatización de factores relacionados con la pyme. Factura electrónica. Uso de programas informáticos con opciones avanzadas para aumentar la seguridad e incrementar la productividad. El liderazgo de la compañía en la digitalización de empresas, así como el cumplimiento de los requisitos de adhesión para digitalizadores, han convertido esta agencia en un agente autorizado por el gobierno de España para conseguir el bono digital. Puedes consultar los pasos para solicitar el Kit Digital con Occam en este artículo.

La experiencia de la compañía brindando servicios digitales es el impulso que muchas pymes y autónomos necesitan para iniciar su transformación digital.

¿Se está preparado para impulsar la escalabilidad de la empresa y el acceso a nuevos mercados? Obtener toda la información del agente digitalizador Occam para unirse al cambio.

