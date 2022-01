Los productos que compran los nómadas digitales para el teletrabajo, por Globerada Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022, 10:56 h (CET)

El teletrabajo es una tendencia en la actualidad, la razón es que los avances tecnológicos han permitido que muchas empresas de diferentes ramas produzcan sin necesidad de tener a su personal en una oficina. No obstante, los llamados nómadas digitales necesitan contar con una serie de herramientas para poder realizar sus actividades de forma cómoda y efectiva.

El ordenador portátil es fundamental, pero también hay otros accesorios de gran utilidad que optimizan el trabajo a distancia. En ese sentido, portales como Globerada ofrecen comparativos de precios de los gadgets más buscados, algo que resulta muy útil para que los trabajadores remotos realicen compras de calidad a un coste accesible.

Las herramientas infalibles para el teletrabajo La cifra de personas que obtienen dinero a través del teletrabajo va en ascenso, ya que hay muchas profesiones que se han ido adaptando a esta modalidad, tales como la administración y contaduría pública, la fotografía, el diseño gráfico, el marketing digital en todas sus áreas (redacción, social media, etc.), entre muchísimas otras más.

Los nómadas digitales se enfocan en la adquisición de las herramientas más óptimas. De hecho, desde el comparador de precios Globerada aseguran que este año ha sido “brutal” el número de individuos que han adquirido accesorios y dispositivos para trabajar de forma productiva a distancia. Algunos de los artículos más vendidos han sido los ratones inalámbricos y auriculares.

Los expertos de Globerada aseguran que hay muchos modelos de ratones, pero que los más recomendados son los gaming por factores como la precisión y calidad, los ergonómicos para evitar dolores en las muñecas, los ópticos y los de láser. En cuanto a las marcas, destacan a HP, Microsoft, Logitech y Razer.

Si se trata de auriculares, destacan distintos modelos como los intrauditivos, los de botón, los supraaurales y circumaurales, pero todo depende de cada gusto y necesidad, no obstante, es fundamental tener en cuenta factores como los niveles de sensibilidad y de impedancia.

Otras herramientas que no pueden faltar a las personas que trabajan de forma remota Quienes trabajan de forma remota tienen la gran ventaja de poder hacerlo desde cualquier lugar. Por tal motivo, hay muchos que no se privan de viajar de un lugar a otro, puesto que eso no es un limitante para poder cumplir con las obligaciones y responsabilidades.

Para trabajar a distancia efectivamente no solo es necesario tener un ordenador portátil, un ratón que facilite los procesos y unos auriculares para escuchar de forma privada las reuniones online. También se deben considerar otros elementos como un disco duro externo para tener más capacidad de almacenamiento y un adaptador de corriente, ya que los enchufes no son estándares, es decir, todo depende de cada país.

En definitiva, el trabajo online se ha convertido en una gran opción para aquellos individuos que no concuerdan con la monotonía, sino que prefieren llevar una vida nómada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.