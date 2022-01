Alisado natural, orgánico y vegano de la mano de Aluminalia

Uno de los factores fundamentales para verse bien y sentirse cómoda es cuidar el aspecto del cabello. En ese sentido, las peluquerías se establecen como uno de los mejores aliados tanto para hombre como mujeres.

En línea con las tendencias actuales, cada día aumenta más la preocupación femenina por lograr un cabello liso así como por utilizar productos que nutran y protejan el pelo. Una de las últimas innovaciones es el alisado vegano profesional de Aluminalia, elaborado con ingredientes orgánicos, no tóxicos, que logra hidratar y eliminar el frizz, con el cual los clientes encuentran una alternativa a los productos que alisan, pero que a la larga dañan el cabello.

La tendencia de los productos de alisado orgánico profesional En los últimos años, ha habido una marcada tendencia por el consumo de productos orgánicos como parte de las acciones de las personas para alcanzar un estilo de vida saludable. Conscientes del impacto que tiene la incorporación de productos ecológicos y orgánicos, las personas adoptan este tipo de productos no solo en lo que a dieta se refiere, sino también a otros aspectos, como el cuidado capilar.

Por esta razón, han surgido otras alternativas para realzar la belleza del cabello con ingredientes veganos que logran alisar y cuidarlo al mismo tiempo. Uno de ellos es el alisado orgánico profesional que ofrece Aluminalia, el cual aporta brillo, elimina el frizz y regenera la estructura capilar.

Este alisado orgánico ofrece a los especialistas y salones de belleza la posibilidad de brindar a sus clientes una alternativa innovadora con un tratamiento que alisa y nutre el cabello, sin consecuencias a largo plazo.

Alisado vegano profesional con una duración de hasta 6 meses El tratamiento orgánico de Aluminalia está elaborado con una fórmula premium, compuesta por ingredientes veganos, sin formol, sin parabenos y sin sulfatos. Además, es un producto no tóxico que no genera olores fuertes o desagradables durante su aplicación y que, adicionalmente, es respetuoso con el medioambiente y no está testado en animales.

Hecho a base de aceites orgánicos y extractos de frutas, alisa, hidrata y repara el cabello hasta por 6 meses, siempre y cuando se haga un mantenimiento adecuado, utilizando champú y mascarilla hidratante sin sulfatos.

Este producto puede representar una buena oportunidad de negocio para aquellas peluquerías y salones de belleza que quieran diferenciarse de su competencia, ya que se basa en ofrecer a los clientes una opción orgánica que logra el efecto liso deseado pero sin maltratar ni dañar el cabello.